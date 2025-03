SAŠA JE HTEO NOVI FILM: Scenarista "Hajde da se volimo" otkrio detalje poslednjeg susreta sa Popovićem (VIDEO)

Najnovije izdanje podkasta "Ono pravo" posvećeno je sećanju na Sašu Popovića, kreativnog direktora Grand produkcije, estradnog maga, muzičara, televizijskog voditelja i autora pevačkog takmičenja "Zvezde Granda".

Scenarista i producent Jovan Marković evocirao je uspomene, otkrio kako je nastao film "Hajde da se volimo", ali i koliko je značajna figura u grupi "Slatki greh" bio Saša Popović.

- Saša je bio veoma dobar i inteligentan čovek. Upoznao nas je Raka Đokić, oni su imali ideju odnosno maštali su o tome kako treba da izgleda film, ali su prihvatili sve moje ideje i veoma brzo smo se dogovorili kakvu ulogu Lepa Brena treba da igra - objašnjava Marković i otkriva kako je izgledao poslednji susret sa Sašom Popovićem.

- Saša me je zvao kod sebe u kancelariju, to je bilo već kada se Lepa Brena udala i rodila decu, hteo je da radimo novi film, međutim, u to vreme sam imao dosta posla i nismo se dogovorili - ističe Marković.

Scenarista filmskih ostvarenja poput "Došlo doba ljubav da se proba", "Moljac", "Žikina dinastija", "Druga Žikina dinastija", "Lutalica", Marijani Kutlači ispričao je i kako su izgledala druženja sa Sašom Popovićem tokom snimanja filmova "Hajde da se volimo" i podelio anegdote nastale tokom seta.