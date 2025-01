LJUBAV KAO ODGOVOR: Slavko Banjac istakao da će publici dati muziku sa puno emocija (FOTO/VIDEO)

JEDNA od najvećih folk zvezda devedesetih, Slavko Banjac, prethodne godine uspešno se vratio na scenu posle duže diskografske pauze, a njegovu brojnu publiku obradovala je vest da će održati koncert 22. februara u MTS dvorani, pod nazivom "Ljubav kao odgovor".

Foto: Novosti

Slavko je čuven po hitovima „Daleko negde, ko zna gde“, „Ne verujem lepim ženama“, „Uzmite dušu, uzmite sve“, „Vino mi uzima dušu“ i drugim. Foto: Novosti

2024. godine, snimio je tri sjajne pesme u svom prepoznatljivom stilu, a u razgovoru za "Večernje novosti" otkrio je da je i dalje u nedoumici kojom numerom otpočeti druženje sa publikom u Beogradu.

- Repertoar smo moji muzičari ja formirali i moram da priznam da nije bilo lako. Razmišljam i dalje kojom pesmom početi koncert. Nije lako, treba pogoditi pravu stvar i da se publika podigne na noge, odmah na samom početku večeri. Važno je da će biti muzike sa mnogo ljubavi. Znam da će biti dobro veče, jer već sada imamo 30 pesama koje ćemo izvesti. Verujem u svoj bend, iskreno voleo bih da je koncert sutra. Foto: Novosti

U saradnji produkcijom Ace Sofronijevića izdao je tri pesme koje su obnovile njegov kontakt sa narodom. Numere „Prašina“, "Bolujem" i "Ljubav što ne prestaje". Banjac nam govori da su se dobro "zavrtele" kod publike, kao i da možda postoji mogućnost da sa nekom od njih poželi "muzičko dobro veče" u dvorani.

Publika je njegova inspiracija i zato očekuje da će doći ne samo poštovaoci njegove muzike iz Beograda, već iz cele Srbije.

- Moja publika je najbolja i na to sam ponosan. Ne znam koliko nas ima, ali ja idem svojim putem muzike, to su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan. Posle velike pauze, oglasili su se, vratili su mi osmeh. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja u sebi nosim toliku energiju i količinu emocija. Taj moj trud i želja nemoguće je da se ne prenesu na publiku. Foto: Novosti

Da mu je skoro četiri decenije duge karijere ljubav uvek bila parola i odgovor na sve, Slavko se drži iste tvrdnje i dan danas.

- Ljubav je neprikosnoveni odgovor na sve za mene uvek bio. Ljubav prema porodici, prijateljima, muzici, ljubav uvek pobedjuje i to me je pratilo kroz čitav život i karijeru - zaključio nam je folk legenda.

Nema sumnje da će koncert biti prava poslastica za ljubitelje jednog od najboljih pevača kod nas, koga zbog vokalnih kvaliteta zovu i „čovek glas“. Do sada je snimio sedam studijskih albuma, vlasnik je i brojnih muzičkih priznanja, a naširoko je poznat po učestvovanju na brojnim humanitarnim koncertima. Njegovi hitovi i dan danas se mogu čuti na domaćim radio stanicama. Foto: Novosti

Kompletan intervju sa Slavkom, pogledajte u videu ispod: