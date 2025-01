PREMINUO DEJVID LINČ: Vest o smrti potvrdila porodica čuvenog režisera (FOTO)

ČUVENI američki režiser Dejvid Linč preminuo je u 78. godini, preneli su strani mediji.

Vest o smrti tvorca čuvene serije "Tvin Piks" potvrdila je na društvenim mrežama i njegova porodica.

- Sa dubokim žaljenjem mi, njegova porodica, objavljujemo da je preminuo čovek i umetnik, Dejvid Linč. Cenili bismo malo privatnosti u ovom trenutku - poručili su između ostalog.



Linč se pre nekoliko godina povukao zbog emfizema pluća, bolesti za koju ne postoji lek.

- U pozadini svakog pušača je činjenica da je to nezdravo, tako da se bukvalno igrate vatrom. Može da vas opeče. Rizikovao sam i opekla me - rekao je Linč u intervjuu za magazin „People“. - Živeti sa emfizemom je teško. Jedva da hodam po sobi. To je kao da hodam sa plastičnom kesom preko glave.