KATARINA ŽIVKOVIĆ U VELIKOM BOŽIĆNOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Stefan je sada moj najlepši božićni ukras (FOTO)

KADA počinjete od nule, sve sami gradite, stvarate, bez ikoga da vam pomogne, naravno da je teško. Baš iz tog razloga, kada se okrenem iza sebe vidim koliko hitova imam, ljude koji me vole, prate na nastupima, hvale, kad vidim svoj dom, srce mi je puno, jer znam da sam uradila pravu stvar i da su se sav moj trud i rad isplatili.

Foto: Ana Sladojević

Ovako, u dahu, sećajući se svih svojih muzičkih koraka, na početku božićnog intervjua za "Novosti" govori Katarina Živković. Jedna od najvećih folk zvezda mlađe generacije, nije se, priznaje nam, uklapala u estradne šablone u kojima su jasno definisana "neka pravila". Pred sam kraj prošle godine, samo nekoliko meseci nakon što je postala majka, objavila je treći studijski album "Kurtizana". Za svih novih deset pesama već je uradila spotove, a dotakla se i priče o numeri posvećenoj nasledniku Stefanu, koga je na svet donela 2. avgusta prošle godine.

- Sin je nešto najposebnije u mom životu i njemu sam posvetila "Anđele moj mali". Kao da sam celog života majka. Nisam verovala kada su mi ljudi govorili da sve dođe samo od sebe, da niko ništa ne treba da mi govori, da ću sama osetiti potrebe svog deteta. Volim ga najviše na svetu. Foto: Ana Sladojević

*Nakon najlepše pauze objavili ste treći studijski album "Kurtizana". Mnogo truda, energije i rada je uloženo, šta vam je bila motivacija?

- Album "Kurtizana" bio je završen i pre saznanja da sam u drugom stanju. Na njemu sam radila marljivo, temeljno i predano, i u njega sam uložila i celu sebe. Motivacija je uvek ista, da se zahvalim i odužim svima onima koji me vole, podržavaju i dolaze na moje nastupe već osamnaest godina. Nije floskula da karijera svakog pevača traje onoliko koliko traje interesovanje za ono što on radi. Beskrajno sam srećna što moja ne jenjava od 2007. godine.

*Svaka pesma je posebna i drugačija, na koji način ste ih birali?

- Uvek sam se užasavala onih izjava "sve moje pesme su moja deca" ili "nikada nisam birala pesme, one su birale mene", ali sada sam prvi put pomislila kako je to zapravo istina na neki način. Svaka od ovih numera je našla svoj put do mene, a neke su specijalno za mene i pisane. Svih ovih godina držim se starog, dobrog i proverenog recepta i ne eksperimentišem. Kada to kažem, mislim na saradnike koje ne menjam, muzički pravac takođe, stil. Mene su ljudi zavoleli ovakvu kakva jesam i nemam nameru da išta u tom smislu menjam. Ostajem dosledna sebi, a oni su mi zbog toga verni.

*Numeru "Anđele moj mali" posvetili ste nasledniku Stefanu. Kakvu ste emociju osetili kada ste je prvi put čuli, a kakvu dok ste je pevali u studiju?

- Pesma "Anđele moj mali" je moja najlepša i najličnija pesma ikada, koja je pisana specijalno za mene. Kada sam je prvi put čula, Stefan je bio u mom stomaku. Tada sam se plašila da je snimim zbog sujeverja i straha da nešto ne pođe po zlu. Međutim, kada je anđeo moj mali rođen, onda je i pesma ugledala svetlost dana, baš kao i spot. Emocije koje ta pesma budi, ne samo u meni, već u svakoj osobi koja ju je čula, bilo da je majka ili da to još nije postala, posebne su. Komentari koje mi ostavljaju ispod videa pesme i spota, svakoga dana me iznova rasplaču. Šaljem svima ogromnu ljubav, zagrljaj, poljubac i molim se da Bog svima podari ono što je i meni.

*Novi album broji deset numera. Pored balade posvećene sinu, na koju najviše tipujete?

- Nisam dobar prognozer (smeh). Moji saradnici i ja tipovali smo na neke pesme, a među prvima su se izdvojile neke druge... Ne mogu da kažem da smo u neku više ili manje verovali, jer ne postoji nijedna numera kojom smo "popunjavali" album, ali niko ne može da predvidi šta će biti hit. Prezadovoljna sam kompletnim albumom, ponosna na svaku pesmu i srećna zbog činjenice da je svaka našla put do publike.

*Sada kada ste majka, kako izgleda praznična atmosfera u vašem domu?

- Samo ću reći da je ova Nova godina najsvečanija, a Božić najlepši od kada znam za sebe. Ne može baš ništa da se poredi sa onim kako sam proslavljala praznike ranijih godina. Stefan je moj najlepši ukras, moja najsnežnija pahulja, najslađa jagodica na torti, on je centar moga sveta. Zapravo, on je ceo moj svet. S tim u vezi, možete samo da zamislite kako izgleda dan sa njim, praznik sa njim, život sa njim.

*A priprema za Božić?

- Poznato je da sam iz Leskovca, iz kraja u kojem se najlepše jede, poštuju običaji, mesi česnica. Za mene lično, Božić je jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika i s tim u vezi, veoma je intiman. Proslaviću ga u krugu svoje porodice, lepo i svečarski. U miru.

*Na muzičkoj sceni ste od 2007. od učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Šta vas, posle toliko godina, i dalje uzbuđuje?

- Imam isti žar kao i tada. U svet muzike sam ušla iz ljubavi, a ne iz nekih drugih pobuda. Svi benefiti koji prate uspeh pevača su dobrodošli, ali nisu nužno neophodni da bih se ja bavila pevanjem. Svi znaju da sam završila medicinsku školu i da su ambicije mojih roditelja, a pre svega majke, bile da jednog dana budem lekar, ali nikada se nisam pokajala zbog puta koji sam odabrala. Da mogu da vratim vreme, sve bih opet isto uradila i svaku pesmu koju sam snimila, ponovo bih.

*Kako biste opisali vaš profesionalni put, da li ste nešto mogli drugačije, bolje, lakše...?

- Sigurno da jesam, ali to ne bi bio moj put. U svakom trenutku radila sam najbolje što sam umela i znala. Da li mi je bilo teško, da, jeste, ali da nije bilo tako, možda danas ne bih bila ovde, možda ne bih znala da cenim ovo što imam. Svi teški trenuci u životu služe samo kao lekcija, podstrek, motivacija, jer sam davno shvatila da moja trenutna lokacija nije moja krajnja destinacija. Tiha voda breg roni.

*Vaša božićna čestitka čitaocima "Večernjih novosti"?

- Želim dobro zdravlje, mir u duši, osmeh na licu, pun novčanik i da nemaju nijedan razlog za brigu. Da sve suze, ukoliko ih bude bilo, budu radosnice. Mir Božji, Hristos se rodi. Foto: Marko Arsić

DOSLEDNOST I UPORNOST

*U VAŠEM receptu za trajanje, koji "začini" su neizostavni?

- U mom slučaju ključna je iskrenost. Da sada nabrajam svoje vrline, bilo bi neumesno. Mogao bi neko drugi, ko me dobro poznaje, da kaže koju lepu reč (smeh). Šalu na stranu, ljudi brzo osete kada je neko lažan, kada se folira, kada glumi da je neko ko nije, kada menja muzičke pravce pa više ne znate da li je folker ili reper ili treper... Dakle - doslednost, upornost i kontinuirani rad.