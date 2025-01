SLAVA ME NIJE OPILA: Dragan Kojić Keba podigao Skadarliju na noge i progovorio o željama, planovima i izazovima (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba sinoć je svojim nastupom u nadaleko poznatoj beogradskoj boemskoj četvrti, u Skadarliji, doveo atmosferu do usijanja.

Foto: Novosti

Pre samog nastupa, Keba je prazničnim danima, Nove 2025. godine, porazgovarao sa ekipom "Večernjih novosti" i istakao koje su njegove želje, koje bi hteo da ostvari u godini koja nam je stigla.

- One nisu velike, to je zdravlje, svih nas, mojih bližnjih i moje, na prvom mestu. Potreban nam je i mir i duši, a sve ostalo će doći samo po sebi. Drago mi je što prvi put nastupam u Skadarliji, u "Dva jelena", jer je ovo kultno mesto i to je za mene velika čast. Foto: Novosti

Dragan važi za jednog od najvećih folk izvođača i kantautora na našoj sceni.

- Nikada se nisam pravio važan, slava me nije opila. Moj put ka estradnoj orbiti bio je trnovit, ali i prirodan, kakav sam u biti i ja. Zato i trajem od 1987. godine - kaže Keba i dodaje šta publika voli kod njega svih ovih godina:

- Nikada ne pravim razliku između scene i onoga što je van nje. Upravo zato, da ne bih izneverio ni publiku, ni prijatelje, uvek sam isti, ništa ne glumim. Foto: Novosti

U njegovoj karijeri je mnogo hitova, a folk zvezda najavljuje kada će izaći i njegov novi album:

- Plan je bio da CD objavim do kraja 2024. godine, ali će biti u 2025. U međuvremenu, bilo je dosta singlova za svačiji ukus. Kantautor sam većine pesama, a ostale je radio tim saradnika, zaista vrhunskih muzičara, među kojima su Nenad Konstantivnov i Vuk Zirojević. Ono što pre albuma izlazi je nova pesma na više jezika, dok će srpski jezik biti samo u refrenu. Biće nešto vrlo zanimljivo, interesantno i neočekivano - zaključio nam je Keba. Foto: Novosti

Kada je Dragan uzeo mirkofon u ruke, u restoranu "Dva jelena" nastao je opšti delirijum, jer su gosti sa Kebom pevali sve njegove hitove od prve do poslednje reči.