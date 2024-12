OBJAVLJEN EKSKLUZIVAN INSERT IZ FILMA „DRAŽEN“: Dragan Mićanović u prvom insertu iz filma "Dražen" reditelja Danila Šerbedžije

Uoči svečane premijere igranog filma "Dražen" koja će se održati sutra, 4. decembra u beogradskoj mts Dvorani, s početkom od 19h, objavljen je ekskluzivan insert iz filma čiju režiju potpisuje Danilo Šerbedžija

Pred beogradsku svečanu premijeru ostavrenja Dražen, igranog filma o jednoj od najvećih košarkaških legendi Draženu Petroviću, objavljen je i prvi, ekskluzivan insert iz filma, od nekoliko sekundi, otkrivajući nam upečatljiv i zanimljiv deo početka Dražanove košarkaške karijere.

Snimljen povodom šest decenija od rođenja nekadašnjeg sportiste svetskog galsa, film reditelja Danila Šerbedžije, ujedno i autora projekta i producenata Ljube Zđelarevića i Ivora Šibera, donosi na veliko platno fascinantnu priču o košarkaškom Mocartu koji je svojom igrom osvojio ceo svet. Kroz prizmu ključnih trenutaka Petrovićevog života, publika je uvedena u svet neverovatne strasti, odlučnosti i posvećenosti sportu koji je velikog Dražena učinio besrtnim.

Prema pisanju domaćeg sajta Minut magazin ove godine navršava se i 40 godina otkako je šut za tri poena uveden u takmičenja koje organizuje Svetska košarkaška federacija (FIBA), a to je bio Draženov zaštitni znak.

Kao sinonim kako se velikim radom ostvaruju snovi. prema rečima Zđelarevića i Šibera, producenata filma, ime Dražena Petrovića izaziva divljenje u celom svetu.

"Želeli smo na velikom platnu da prikažemo priču o čoveku – njegovom odrastanju, odnosu s porodicom i osobama iz privatnog i profesionalnog života koje su ga podržavale na putu ka vrhu. Ovo nije tipičan sportski film, naglasak je više na Draženovu ličnu priču.''

Uloga Dražena poverena je mlađem i starijem glumcu, tumačeći košarkaša u različitoj dobi. Domagoju Nižiću poverena je uloga starijeg, dok je Tonko Stosšić u ulozi mlađeg Dražena.

U filmu igraju i Romina Tonković kao Renata, Draženova devojka, Pavle Matuško kao Draženov brat Aleksandar, Lovre Tanfara (mladi Aleksandar Petrović), Zrinka Cvitešić u ulozi Draženove majke Biserka i Dragan Mićanović kao otac, Jovan Petrović.

Uloge tumače i Viktoria Hauer (Klara), Valentin Perković (Warren LeGarie), Mile Kekin (Mirko Novosel), James Perry (Willis Reed), Borna Haisejdić (Špec).