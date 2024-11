PLAKALA SAM KADA SAM JE ČULA: Pevačica životnu uspomenu posvetila ocu bez kojeg je odrasla (FOTO/VIDEO)

ZORANA SIMEUNOVIĆ je snimila numeru u kojoj se dosta pronašla, jer je podseća na njenu životnu priču i period odrastanja u domu.

Foto: Dejan Milićević

Kada kažemo Zorana Simeunović prva asocijacija na nju je odličan vokal i kvalitetna narodna muzika. Pevačica koja marljivo gradi svoju zvezdu pod estradnim nebom obradovala je publiku novom dirljivom pesmom "101" za koju je snimila ništa manje emotivan spot.

- Melodiju i tekst uradio je moj suprug Steva Simeunović koji zna kakav sam život imala. Zna da sam odrasla bez oca i koliko sam ga ostala željna, zato je poželeo da snimim ovakvu pesmu koja govori o ocu koji napušta majku sa dvoje dece, a ćerka se nada da će opet da ga sretne. Plakala sam kada sam je prvi put čula, a i u studiju dok sam je pevala. Pesma je za sve one koji su odrasli bez roditelja, ali i za sve koji vole da čuju pravu, iskrenu emociju - poručila je Zorana za "Večernje novosti". Foto: Dejan Milićević

Podsećamo, Zorana je nedavno u jednoj emisiji otkrila detalje odrastanja. Kada je imala svega 10 godina saznala da joj očuh nije otac.

- Ja sam jako kasno saznala da očuh koji se upokojio pre par meseci , kasno sam saznala da mi on nije pravi otac. Saznala sam sa deset godina, verovatno majka više nije mogla da ćuti pa me odvela tati na groblje i to dobro se sećam i bila sam svesno dete. Ja sam pitala majku, mama šta ćemo mi ovde i onda mi je rekla, sine ovde leži tvoj tata, ovde spava tvoj otac. To mi je bilo prvo razočarenje, debelo razočarenje - ispričala je ona, pa priznala I da je jedan period života živela u domu za decu bez roditeljskog staranja u Banjaluci.

U videu iznad pogledajte i poslušajte Zoraninu pesmu i spot: