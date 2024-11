CRNO-BELI SVET: Šejla Zonić i Dragan Kojić Keba ekranizovali duetsko ostvarenje u ovom izdanju (FOTO/VIDEO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba i pobednica prošlogodišnje sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Šejla Zonić, ekranizovali su svoju duetsku pesmu „Ako nam je suđeno“.

Foto: Dušan Šljivić

Keba i Šejla rediteljsku palicu „poverili“ su Dušanu Šljiviću, a u ovom video ostvarnju dominiraju crno – beli tonovi boja. Naime, Dragan je u crnom delu, gde je poneo crno smoking odelo, a Šejla je zablistala u beloj dugoj haljini koja je istakla njenu vitku figuru. Foto: Dušan Šljivić

Njih dvoje su otkrili i zbog čega su čekali nekoliko meseci kako bi objavili duet.

- Šejla je pobedila, pre njene pesme je nastala i urađena ova pesma. Onda je kompletno doneta odluka da Šejla prvo izađe sa svojom pesmom "Dert" koju ste već čuli i koja je osvedočeni hit, a onda da se desi duet i još neka ostvarenja. Kad pogledam unazad vidim Cecu Ražnatović i „U snu ljubim medna usta“, kad pogledam unazad opet vidim Anu Bekutu i „Treba vremena“, ali kad pogledam unapred vidim Šejlu. To je to neko duhovno muzičko bogatstvo koje te ispuni. Tri božanstvena glasa, tri božanstvene pesme i verujem, a ne volim to da pričam jer je publika ta koja donosi odluku, da će ova pesma da bude hit, što retko kažem. Sad sam rekao, pa i ako ne budem u pravu, slušaće se pesma i lepa je pesma – istako je Keba za „Večernje novosti“, dok se Šejla nadovezala i rekla kako je došlo do toga, da snimi duet sa Draganom:

- Kaže Keba jedno jutro „Hajde dođite u studio, ja vas čekam“. I mi smo došli u studio, kad ono studio kod njega u kući i sasvim spontano je nastao naš duet – zaključila nam je mlada muzička zvezda u usponu. Foto: Dušan Šljivić

U videu ispot pogledajte spot i poslušajte Kebinu i Šejlinu novu duetsku pesmu, koja sudeći trenutnim pregledima "preti" da će postati veliki hit.