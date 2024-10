AKO NAM JE SUĐENO: Šejla Zonić i Dragan Kojić Keba ukrstili glasove i predstavili ono na šta se dugo čekalo (FOTO/VIDEO)

SINOĆ su premijerno u emisiji "Zvezde Granda" novu duetsku pesmu "Ako nam je suđeno", izveli folk zvezda Dragan Kojić Keba i pobednica prošlogodišnje sezone ovog muzičkog takmičenja, Šejla Zonić.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Iako nema sumnje da je ovo spoj dva savršena vokala, mnoge je iznenadila odluka da baš njih dvoje ukrste glasove, a Keba je otkrio da se sve odigralo veoma brzo.

- Pozvao sam Šejlu i njenog suprug Armina kod mene kući i celih 20 minuta je trebalo da otpevamo pesmu. Rekao sam joj ako je pesma radi, da je snimamo. U protivnom ne bismo to uradili - istakao nam je Keba. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Šejla je sada priznala kako izgleda doći kod njega u goste.

- Kaže Keba jedno jutro "Hajde dođite u studio, ja vas čekam". I mi smo došli u studio, kad ono studio kod njega u kući. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Njih dvoje su otkrili i zbog čega su čekali nekoliko meseci kako bi objavili duet.

- Šejla je pobedila, pre njene pesme je nastala i urađena ova pesma. Onda je kompletno doneta odluka da Šejla prvo izađe sa svojom pesmom "Dert" koju ste već čuli i koja je osvedočeni hit, a onda da se desi duet i još neka ostvarenja – objasnio je Keba i dodao ono što je rekao nakon premijernog izvođenja pesme:

- Kad pogledam unazad vidim Cecu i "U snu ljubim medna usta", kad pogledam unazad opet vidim Anu i "Treba vremena", ali kad pogledam unapred vidim Šejlu. To je to neko duhovno muzičko bogatstvo koje te ispuni. Tri božanstvena glasa, tri božanstvene pesme i verujem, a ne volim to da pričam jer je publika ta koja donosi odluku, da će ova pesma da bude hit, što retko kažem. Sad sam rekao, pa i ako ne budem u pravu, slušaće se pesma i lepa je pesma.

U videu iznad poslušajte Kebinu i Šejlinu novu duetsku pesmu, koja sudeći trenutnim pregledima "preti" da će postati veliki hit.