ISKLJUČILA SAM TELEVIZOR, DA NE GLEDAM: Višnja Petrović otkrila šta je još uradila iz inata (FOTO)

POPULARNA PEVAČICA Višnja Petrović nedavno je bila u žiži zbog dueta "U inat dušmanima", koji je snimila sa popularnim mladim pevačem Urošem Živkovićem, a sada je progovorila sa kim publika može da očekuje narednu duetsku pesmu

Foto: ATA images/A.A.

Naime, ona je priznada da bi rado ukrstila glas sa kontroverznim reperom Dragomirom Despićem Desingericom, sa kojim joj se poklopila energija prilikom zajedničkih televizijskih gostovanja, tokom kojih su zabavili mase izvodeći raznorazne fore i fazone. Foto: ATA images

- Uroša sam iz inata nagovorila da snimimo duet, jer me sinovao kad sam ga pitala da snimimo tu pesmu, šalim se. On je pristao jer je shvatio da je to nešto što je kvalitetno - otkrila je kako je na kraju ipak bilo po njenom. Foto: ATA images/A.A.

Iako se i sama oprobala kao rijaliti učesnica tvrdi da sada ne stiže toliko da prati dešavanja u "Eliti 8", ali je kao drugarica njegove prve supruge Ivane, prokomentarisala repera Nenada Aleksića Ša.

- Što se tiče Nenada nema više šta da kažem, ja sa njim nisam u lošim odnosima, a o njegovom odnosu sa Ivanom mislim da ni tu nema šta da se kaže - zaključila je Višnja.