RED, RAD, LJUBAV I DISCIPLINA: Snežana Đurišić ovo poručila i zasijala na drugom koncertu (FOTO/VIDEO)

POSLE toliko godina na sceni,nemam tremu, ali samo onu pozitivnu tremu. Čim izađem na binu i vidim da je sve u redu, onda je ta trema nestane sa publikom.

FOTO: Novosti

Ovako je neposredno pred izlazak na scenu , na drugom koncertu pod nazivom "Ljubav uvek pobeđuje" koji večeras održava u MTS dvorani, povodom 55 godina karijere, uzbuđenje sa "Novostima" podelila zvezda narodne muzike Snežana Đurišić.

- Mnogo je dug staž, ali zadovoljna sam. Red, rad ljubav i disciplina. Bilo je lepo i stresno. Ako zaista trajem, kako to i jeste onda je to znak da sam dobro radila svoj posao i na pravi način. Srećna sam i Bogu zahvalna. Roditelji koji su bili uz mene, oca koji je vodio računa da me usmeri to je velika sreća i privilagija da imate roditelje koji vas bezrervno vole. Sve kada svedem zadovoljna sam i osećam i obavezu i odgovornost.

Snežana je ponovo pokazala svoju doslednost na sceni i zašto svih ovih godina nosi epitet žive legende.

Koncert je započela pesmom "Niko me nije voleo kao ti" a potom su se rađali hitovi "Lepi moj", "Nema ćara od bećara" "Kao se kleo", "Učiniću sve" i druge.

Osim publike, u posebnim noćima, uživala i Snežanina porodica, ali i kolege.

Za kraj razgovora sa "Novostima", Sneža nam je istakla, šta je to, što je nakon 55 godina na estradi najviše nervira, a šta obožava.

- Šta me najviše nervira neću reći. Obožavam sve pozitivne ljude, dobar okestar, dobro ozvučenje, divnu publiku, to je ljubav koja se oseti i pre aplauza - zaključila nam je Snežana.