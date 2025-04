MALO SMO SE POIGRALI: Elma Sinanović o novom albumu, trajanju na estradnoj sceni i odmoru (FOTO/VIDEO)

POSLE dve godine pauze, u proteklo vreme ponovo sam bila u studiju i srce mi je puno. Snimili smo osam novih pesmama koje jedva čekam da podelim sa publikom. Ovo ne bih mogla bez mog vrednog i talentovanog tima koji je dao sve od sebe da ove numere budu nešto posebno. Hvala im na ljubavi i podršci, a uskoro se slušamo i stvaramo nezaboravne trenutke zajedno. Stiže prava magija.

Ističe na početku razgovora za "Večernje novosti" folk zvezda Elma Sinanović, koja ove godine proslavalja trideset godina postojanja na muzičkoj sceni, odnosno od izdavanja prvog studijskog albuma „Elma".

Tri decenije je dug i uspešan Elmin estradni staž, a muzička zvezda navodi da, radom na novim numerama nigde nije žurila i da je „išla“ srcem.

- Studiozno sam pristupala, jer „problem“ svakog pevača je što nikada ne znate, šta će biti hit. Nisam kalkulisala, išla sam emocijama i želucem, slušala sam sebe, moralo je da me „dirne“, a onda sma to i snimila. Do sada se ispostavilo, kao ispravno, te se nama da će i sada biti tako. Dok je dobrih pevača i kompozitora, biće i dobrih pesama – veli nam muzička zvezda i dodaje, kada će se pesme i čuti.

- Plan je da to bude maj, nismo se još dogovorili kako će album nositi naziv, ali moram priznati da ima zanimljivi nazivi pesma, tu je „Cicija", imamo i jednog „Kretena" (smeh). Malo smo bili slobodniji u samim naslovima, poigrali smo se jer su takve i melodije. Gledala sam da bude, moderno, interesantno, ali pre svega kvalitetno.

Pesme je snimila, a kakva je sutuacija sa spotovima koje će pratiiti numere.

- E tu sam „teška" (smeh). Ne volim to da radim, sve to me umera, studio je dosta kreativniji. Više sam za to da svoj deo urade glumci, plesači, statisti, da ja samo stanem, optpevam i da dođe kraj svemu tome. Međutim, i taj deo rada, kao i do sada biće urađen, kako i dolikuje.

U toku svoje karijere, Elma je snimila nekoliko rimejkova i obrada svojih starih hitova, a u planu je i pesma „Elma“ sa njenog prvog abluma, izdatog 1994. godine.

- Do sada sam se fokusirala sam se na snimanju obrada i pesama koje su samo novijeg datuma, ali koji su možda i najveći hitovi, ostalo je još par njih, pa će i „Elma“ doći na red. Kada sam se pojavila, bila je upečatljiva pesma, ali i sama ja, jer nosimo isti naziv i evo, tu sam tri decenije sa vama.

Poslednji njen album nosi naziv „Nirvana“, koliko je „nirvana“ prisutna u njenom privatnom životu.

- Naravno da postoji, znam da odvojim poslovno od privatnog, ali i obrnuto. Profesionalna sam i trudim se da, kada se nešto radi, to bude na savršenom nivou. U slobodno vreme, potpuno se isključim iz svega, tada odmaram, šetam, spavam, jedem i pijem (smeh), provodim vreme sa svojom porodicom i prijateljima, opuštenost za „sve pare", kako kažemo u narodu (smeh). Zavisi šta je i za koga „nirvana", za mene je upravo to, pravi odmor - zaključuje nam muzička zvezda.

