ZAPITALA SAM SE ZAŠTO LJUDI SLUŠAJU MOJE PESME: Tanja Savić doživela šok na početku karijere

TANjA SAVIĆ obeležiće 20 godina karijere velikim koncertom u Beogradskoj areni do kojeg je ostalo nešto manje od dva meseca.

Foto: Dragan Stevanović

Ona je danas gostovala u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ kod Vesne Milanović i Siniše Medića, te otkrila da li je sve ovo mogla da sanja pre 20 godina kada se pojavila na audiciji za „Zvezde Granda“.

Foto: Dragan Stevanović

– Tako je, brzo je proletelo. Ja još uvek, kad stanem i razmislim, i kad se pogledam u ogledalo, kažem: „Bože, ženo, pa ti ćeš 40 godina još malo.“ Sve mi je to nekako čudno, ali nosim tu pozitivnu energiju kao da imam 20 godina, tako da se stvarno osećam mlado, kao klinka. Sad mi je baš rekao Milan da sam ona ista Tanja koju ništa ne zanima – rekla je Tanja.

– Stvarno je tako i što se tiče fizičkog izgleda, ne verujem da bi ti iko dao te godine – nadovezao se Milan Mitrović.

Foto: Dragan Stevanović

Voditeljka emisije Vesna Milanović upitala je Tanju da je pre 20 godina mogla da zamisli da će ona prva ekipa „Zvezda Granda“ biti toliko popularna.

-Kad sad vratim sećanja unazad, znam koliko je sve bilo euforično, sve se brzo izdešavalo. Mi nismo ni bili svesni koliko smo bili popularni i koliko smo bili traženi i šta nam se dešava, mi smo bukvalno bili deca. Žika nam je bio kao Branko Kockica, gde nas pošalje, mi tu pevamo i posle dobijemo naš honorar. Nismo uopšte bili svesni da smo neke, nazovi, zvezde. Desila se jedna situacija kada sam se zapitala: „Bože, zašto ovi ljudi slušaju moju pesmu svaki dan.“ – rekla je Tanja, a onda se prisetila jednog događaja iz Crne Gore.

– Otišla sam u Crnu Goru i tamo smo imali turneju. I sad ide onaj mali čamac koji najavljuje ko će gde da gostuje i ide moja pesma „Tako mlada“. Svi mi na plaži se sunčamo, cela ekipa, i samo moje pesme idu: „Za moje dobro“, „Tako mlada“. I ja se zapitam: „Što puštaju samo moje pesme?“ uopšte nisam bila svesna.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

A kako je prošlo dvadeset godina od prvih „Zvezda Granda“ voditelji su Tanju upitali da li se seća svoje prve audicije.

– Prve i jedine, na svu sreću, kako da se ne sećam koliko sam tremu imala – rekla je Tanja, a onda su joj voditelji emisije pustili snimak sa audicije. Tanja je odmah želela da objasni svoj odgovor „ne znam“ na pitanje Saše Popovića da li misli da je prošla.

– To „ne znam“ moram da objasnim. Ja sam tada u svojoj bendovskoj grupi imala ljude koji su bili iz Niša, i onda sam ja od njih pokupila to i uvek sam govorila tako kao oni. Sećam se, jednom sam se vozila taksijem u Beogradu i taksista me pita: „Otkude si ti, jesi li iz Niša?“ A ja sam rekla: „Jesam, šta ću, kad sam pričala kao da sam iz Niša“ – rekla je Tanja i nasmejala sve.

(GRAND)