ZBOG PAVIĆA MI JE KARIJERA KRENULA MUNJEVITO: Mina Lazarević emotivno o čuvenom scenaristi - "Bila sam mu omiljena glumica"

PROSLAVLJENI scenarista Siniša Pavić preminuo je u 91. godini. Pavić je bio tvorac scenarija najpoznatijih serija u bivšoj Jugoslaviji poput "Pozorišta u kući", "Otpisanih", "Vrućeg vetra"... Scenarista je i filmova "Tesna koža" i "Laf u srcu".

„Boljim životom“, krajem 80-ih, počinje i era Pavićevih celovečernjih serija, sa više desetina epizoda, emitovanih po nekoliko godina, u čijem centru zbivanja je najčešće jedna porodica: "Srećni ljudi", "Porodično blago", "Stižu dolari", "Bela lađa"...

Kada je emitovana prva sezona serije "Junaci našeg doba", glumica Mina Lazarević, koja u njoj tumači glavni ženski lik Maju Čičanović, nije krila zadovoljstvo iz više razloga, između ostalog jer joj je ova serija Siniše Pavića otvorila joj novo poglavlje u karijeri, pa je došlo vreme da igra majke.

- Čast mi je da sam na konferenciji za novinare, dok smo predstavljali seriju, sedela pored Siniše Pavića, koji je za mene pisao ulogu i još rekao da sam mu omiljena glumica. Ako sam stekla takve poštovaoce, nemam reči kojima bih mogla da opišem kako se osećam - istakla je Mina svojevremeno.

- Imala sam sreću da mi karijera započne i odmah krene munjevitom brzinom baš sa serijom Siniše Pavića "Porodično blago". Tada sam bila veoma ponosna na to što počinjem sa Pavićem, a još ponosnija sam sada kada on piše nešto za mene. Mislim da je to velika privilegija koju glumac može da ima u toku karijere - da jedan pisac, posebno pisac kao što je Pavić, stvara ulogu baš za njega - dodala je Mina, nostalgično povezujući aktuelnu seriju sa nekim koje su nam obeležile prošla vremena.

- Mi i sada gledamo "Bolji život", "Porodično blago", "Belu lađu"... Sve te serije su i dalje aktuelne. Siniša je, u neku ruku, vizionar, jer je uvek umeo da svojom satirom na pravi način oslika društvo - ne samo trenutno nego i da predvidi nekoliko koraka unapred šta iz ove situacije može dalje da se desi. Mislim da je to jedan od razloga večitosti i uspešnosti njegovih tekstova - zaključila je poznata glumica.

