"DIJAMANTI BEND" NE PITAJU KOLIKO KOŠTA: Spremite se za novu svadbenu himnu (FOTO)

JEDAN od najpopularnijih bendova na našim prostorima, "Dijamanti", kako po svirkama, tako i po projektima koje često objavljuju, spremaju novi hit I to ne bilo kakav, već pesmu za svadbeni ples.

Foto: Privatna arhiva

Kako kažu i sami članovi poznatog sastava numera "Večna želja" je namenska za veselja, ali je ujedno i poklon njihovoj publici.

- Pesma je jako romantična, pozitivna i vedra i spot prati tematiku pesme, tako da verujemo da će se ljudima jako dopasti. U spotu smo obučeni u belom, biće i mlada u spotu, kao i plesači koji prate čitavu priču.

Muzičari ističu da objavljuju pesmu po pesmu sa nadom da će uskoro i objaviti svoj CD, moguće pred neki solistički koncert. Foto: Privatna arhiva

Takođe, navode da je bavljenje muzikom dosta 2skup sport", kao i to da srećom oni imaju dosta posla, pa mogu da priušte i visokobudžetne spotove.

- Imamo budžet za sve što radimo. Ne hvalimo se, ali imamo dosta posla. Za pesme i spotove se mora odvajati novac i to stoji. Hvala Bogu, možemo to da priuštimo i zahvalni smo našoj publici što to prepoznaje. Ne pitamo koliko košta dobra pesma, cilj nam je da publika bude zadovoljna.

"Dijamanti" bend je poznat da diže atmosferu i da svaki put nadmaši sebe novim pesmama, tako smo sigurni da će se to dogoditi i ovog puta.