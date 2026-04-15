Dodik o savezu Zagreba, Tirane i Prištine: Otkrio šta im je jedini cilj

LIDER SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je Republika Srpska zajedno sa Srbijom promovisala političku i vojnu neutralnost i da sve što se čini, čini se zbog odbrane teritorije i naroda.

- Vidimo visoku posvećenost rukovodstva Srbije opremanju i podizanju standarda, moralnu i gotovinsku spremnosti vojske da brani Srbiju - rekao je Dodik posle sednice sa najvišim državnim i vojnim rukovodstvom Srbije u Beogradu.

On je dodao da je "Vojska Srbije odvraćajuća sila – kako bi svako ko pomisli nešto da učini Srbiji dobro razmislio o tome".

Istakao je da su u Republici Srpskoj zabrinuti jer su Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo napravili određeni savez.

- Smatramo da je to savez protiv srpskog naroda u celini i da je Srpska suštinski ugrožena takvim savezom, imajući u vidu da procenjujemo da je hrvatska komponenta u BiH sigurno usmerena ka takvim orijentacijama, a naravno može se garantovati i da je to i bošnjačka komponenta. Tako da taj savez apsolutno mora da bude pod pažnjom svih nas u Republici Srpskoj, naravno i ovde u Srbiji - rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima takav savez ne šalje poruku mira i stabilnosti.

- On šalje određene poruke, potrebu da se mi ovde se obezbedimo. U Republici Srpskoj mi pažljivo pratimo tu situaciju i mislimo da zaista ima zabrinjavajućih elemenata, imajući u vidu da oni šire obuhvat svojih planova, svoje sposobnosti, obuhvat svega onoga što čine. Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Jedini cilj je, naravno, ugrožavanje stabilnosti srpskog naroda i njegovih država - rekao je Dodik.

Dodaje da taj savez mora da bude pod pažnjom svih nas jer je remetilački za bezbednost regiona.

- Jedini cilj tog saveza je ugrožavanje srpskog naroda, a ovde smo videli da je Vojska Srbije snaga s respektom i odbrambena komponenta koja garantuje mir i stabilnost - rekao je Dodik.

(RT Balkan)

