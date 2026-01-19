PLIVANJE ZA ČASNI KRST U SRPSKOJ
Širom Srpske u rekama i jezerima plivalo se za Časni krst. Banjalučanin Dalibor Kajiš prvi je doplivao do Časnog krasta u rijeci Vrbas u Banjaluci povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja. U plivanju za Časni krst učestvovala su 33 plivača.
Plivanju je prethodila bogojavljenska litija koja je krenula ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja, kao i Sveta arhijerejska liturgija. Plivanju za Časni krst prisustvivali su srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
Osamnaestogodišnji Vukašin Pauković prvi je među 12 učesnika doplivao do Časnog krsta na gradskoj plaži Ada u Novom Gradu, na ušću Sane u Unu. Pauković je i prošle godine prvi doplivao do Časnog krsta u Novom Gradu. Mirjana Golijanin pobednik je plivanja za Časni krst u reci Željeznici u opštini Trnovo.
U hladnoj vodi reke Save, pred stotinama okupljenih vernika, do Časnog krsta prvi je doplivao Teodor Milivojac. Ovo je Teodorova druga uzastopna pobeda, čime je nastavio porodičnu tradiciju uspjeha u ovoj duhovno-sportskoj manifestaciji. Vojislav Čelik iz Istočne Ilidže prvi je doplivao do Časnog krsta u bogojavljenskom plivanju koje je ove godine 11. put održano na reci Željeznici u Vojkovićima, a u kojem se nadmetalo 57 učesnika. Srđan Maleš i Dalibor Ćopić prvi su doplivali do Časnog krsta na reci Uni u Kostajnici.. Za ovaj podvig Malešu je pripao dukat, a Ćopiću Časni krst.
