Republika Srpska

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U SRPSKOJ

Srđan Mišljenović

19. 01. 2026. u 17:42

Širom Srpske u rekama i jezerima plivalo se za Časni krst. Banjalučanin Dalibor Kajiš prvi je doplivao do Časnog krasta u rijeci Vrbas u Banjaluci povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja. U plivanju za Časni krst učestvovala su 33 plivača.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ У СРПСКОЈ

Foto: Tanjug/ BRANKO LUKIĆ (STF)

Plivanju je prethodila bogojavljenska litija koja je krenula ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja, kao i Sveta arhijerejska liturgija. Plivanju za Časni krst prisustvivali su srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Osamnaestogodišnji Vukašin Pauković prvi je među 12 učesnika doplivao do Časnog krsta na gradskoj plaži Ada u Novom Gradu, na ušću Sane u Unu. Pauković je i prošle godine prvi doplivao do Časnog krsta u Novom Gradu. Mirjana Golijanin pobednik je plivanja za Časni krst u reci Željeznici u opštini Trnovo.

U hladnoj vodi reke Save, pred stotinama okupljenih vernika, do Časnog krsta prvi je doplivao Teodor Milivojac. Ovo je Teodorova druga uzastopna pobeda, čime je nastavio porodičnu tradiciju uspjeha u ovoj duhovno-sportskoj manifestaciji. Vojislav Čelik iz Istočne Ilidže prvi je doplivao do Časnog krsta u bogojavljenskom plivanju koje je ove godine 11. put održano na reci Željeznici u Vojkovićima, a u kojem se nadmetalo 57 učesnika. Srđan Maleš i Dalibor Ćopić prvi su doplivali do Časnog krsta na reci Uni u Kostajnici.. Za ovaj podvig Malešu je pripao dukat, a Ćopiću Časni krst.

