AUTOM OBORIO MOTOCIKLISTU, PA GA PRETUKAO: Policija odmah reagovala

Ana Đokić

15. 01. 2026. u 15:25

MUŠKARAC R. K. iz Zvornika uhapšen je zbog sumnje da je pretukao motociklistu, kojeg je prethodno udario automobilom.

Foto: Depositphotos

On je uhapšen 13. januara, zbog postojanja osnove sumnje da je počinio krivično delo "Telesna povreda".

- Lice R.K. se sumnjiči da je istog dana, na lokalnom putu na području grada Zvornik, upravljajući putničkim motornim vozilom, udarilo motocikl kojim je upravljalo oštećeno lice, nakon čega je izašlo iz vozila i fizički ga napalo – navode iz policije.

Kako se dodaje, oštećeni se, radi ukazivanja lekarske pomoći, javio u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Zvornik, gde su mu od strane dežurnog doktora konstatovane lake telesne povrede.

– O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom delu – navode iz policije.

Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu

