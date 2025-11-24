RADUJEM SE: Oglasio se Orban nakon izbora u Republici Srpskoj

PREMIJER Mađarske Viktor Orban čestitao je SNSD-u i kandidatu te stranke na izborima za predsednika Republike Srpske Siniši Karanu pobedu na prevremenim izborima u Republici Srpskoj.

Foto: Profimedia

- Već dugo radimo na stabilnosti u regionu. Radujem se nastavku te saradnje! - napisao je Orban na platformi Iks.

Congratulations to President-elect @sinisa_karan and the SNSD on their election victory in Republika Srpska. We have long worked together for stability in the region. I look forward to continuing this cooperation! 🤝 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 24, 2025

Kandidat SNSD-a na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 217.324 glasa ili 50,30 odsto, a kandidat opozicione SDS Branko Blanuša 208.955 ili 48,37 odsto glasova, pokazuju jutros objavljeni preliminarni, nepotpuni su rezultati koje je ranije danas saopštio CiK BiH na osnovu 99,72 odstoprebrojanih biračkih mesta.

(Tanjug)