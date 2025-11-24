RADUJEM SE: Oglasio se Orban nakon izbora u Republici Srpskoj
PREMIJER Mađarske Viktor Orban čestitao je SNSD-u i kandidatu te stranke na izborima za predsednika Republike Srpske Siniši Karanu pobedu na prevremenim izborima u Republici Srpskoj.
- Već dugo radimo na stabilnosti u regionu. Radujem se nastavku te saradnje! - napisao je Orban na platformi Iks.
Kandidat SNSD-a na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 217.324 glasa ili 50,30 odsto, a kandidat opozicione SDS Branko Blanuša 208.955 ili 48,37 odsto glasova, pokazuju jutros objavljeni preliminarni, nepotpuni su rezultati koje je ranije danas saopštio CiK BiH na osnovu 99,72 odstoprebrojanih biračkih mesta.
(Tanjug)
Preporučujemo
OMAŽ DUČIĆU I MAGDI: Bijeljina osvežava sećanja na romantična doba
24. 11. 2025. u 08:36
DODIK POSLE POBEDE KARANA: Hteli su da me skinu, ali su sada dobili dva Dodika
24. 11. 2025. u 07:38
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)