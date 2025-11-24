Republika Srpska

RADUJEM SE: Oglasio se Orban nakon izbora u Republici Srpskoj

Новости онлине

24. 11. 2025. u 13:30

PREMIJER Mađarske Viktor Orban čestitao je SNSD-u i kandidatu te stranke na izborima za predsednika Republike Srpske Siniši Karanu pobedu na prevremenim izborima u Republici Srpskoj.

РАДУЈЕМ СЕ: Огласио се Орбан након избора у Републици Српској

Foto: Profimedia

- Već dugo radimo na stabilnosti u regionu. Radujem se nastavku te saradnje! - napisao je Orban na platformi Iks.

Kandidat SNSD-a na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 217.324 glasa ili 50,30 odsto, a kandidat opozicione SDS Branko Blanuša 208.955 ili 48,37 odsto glasova, pokazuju jutros objavljeni preliminarni, nepotpuni su rezultati koje je ranije danas saopštio CiK BiH na osnovu 99,72 odstoprebrojanih biračkih mesta.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CENA KILOVATA I DALJE BEZ PROMENE!: Energetskom sektoru Srpske predstoji resetovanje, ali bez uvećanih računa za građane
Republika Srpska

0 0

CENA KILOVATA I DALJE BEZ PROMENE!: Energetskom sektoru Srpske predstoji resetovanje, ali bez uvećanih računa za građane

U JAVNOSTI se podigla velika prašina nakon što je obelodanjen zahteva "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) za poskupljene struje od 20 odsto i koje je trebalo da stupi na snagu od 1. januara naredne godine. Ipak, nakon brojnih reakcija, taj zahtev ERS je povučen i cena električne energije za građane ostaje ista i naredne godine. Podsećamo, ERS je tražila od Regulatorne komisije za energetiku (RERS) dozvolu za novo poskupljenje struje i spuštanje pragova za potrošnju.

24. 11. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: Karamelama se ne piše dobro na Teatru snova

RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"