POZNATI REZULTATI PREVREMENIH PREDSEDNIČKIH IZBORA U RS: Siniša Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 glasova

24. 11. 2025. u 10:53

PREMA poslednjim nezvaničnim preliminarnim podacima CIK BiH, kandidat SNSD na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniša Karan osvojio je 50,30 odsto glasova, a kandidat opozicionog SDS Brano Blanuša 48,37 odsto glasova.

Siniša Karan ustupljena fotografija

Ovaj rezultat zasnovan je na osnovu 99,72 odsto obrađenih biračkih mesta.

Karan je, prema informacijama CIK BiH, osvojio 217.324 glasova, a Blanuša, 208.955 glasova.

Kandidati Dragan Đokanović, Savez za novu politiku osvojio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto, Nikola Lazarević, Ekološka partija Republike Srpske, dobio je 1.583 glasova ili 0,37 odsto, Igor Gašević, nezavisni kandidat dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto glasova, a Slavko Dragičević, takođe nezavisni kandidat dobio je 1.012 glasova ili 0,23 odsto.

Prema podacima CIK-a, od 1.264.364 upisanih u birački spisak na jučerašnje izbore izašlo je 439.897 ili 34,79 odsto.

Važećih listića je 432.035 ili 98,21 odsto, praznih listića 853 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.009 ili 1,59 odsto.

Naredno oglašavanje CiK BiH najavljeno je za danas u 17 sati.

