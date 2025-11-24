DODIK POSLE POBEDE KARANA: Hteli su da me skinu, ali su sada dobili dva Dodika

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je sinoć pobedu kandidata ove stranke Siniše Karana na prevremenim predsedničkim izborima.

Foto: Profimedia

- Razlika u glasovima je skoro 10.000 glasova. Ovo je velika pobeda. Ovaj rezultat je dokaz da vlast ima podršku naroda. Čestitam Siniši Karanu na izboru za predsednika Srpske - poručio je Dodik u izbornom štabu SNSD na kraju izbornog dana.

On je rekao da očekuje da će razlika u korist Karana u odnosu na protivkandidata SDS Branka Blanušu biti između 12 i 13 hiljada glasova.

- Ova pobeda je za nas velika, s obzirom na uslove u kojima smo objašnjavali tuđe poteze. Ovo znači potpunu stabiliazaciju Srpske - rekao je Dodik i čestitao Karanu pobedu za predsednika Republike Srpske.

- Čestitam Karanu izbor za predsednika Republike Srpske. Čestitao bih i drugoj strani isto tako. Mi smo vodili kampanju bez ijedne ružne reči - rekao je Dodik i istakao da su hteli da njega skinu u nefer procesu, ali da su sada, kako je rekao, dobili dva Dodika.

Dodik je istovremeno pozvao Darka Babalja (SDS) da ne poziva ljude da izađu na ulicu i upozorio da bi to moglo da povuče krivičnu odgovornost.

Dodik je rekao i da je glavni junak današnjih izbora narod Republike Srpske, istakavši da će ovaj rezultat biti pojačan i glasovima iz dijaspore.

- Nemojte me pitati odakle to znam - rekao je Dodik.

Dodik izjavio je da današnja pobeda kandidata ove stranke Siniše Karana na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske potvrdila da vlast ima podršku naroda.

Dodik je zahvalio svima koji su doprineli da izvorni dan bude korektan.

On je rekao da ove izbore nije hteo narod, što je niska izlaznost i pokazala.



- Mi smo i na izborima 2022. godine izašli sa rezultatom kada smo bili sigurni. Oni što su izgubili su verovatno razočarani, ali mi ćemo ih pobedi i na sledećim izborima - rekao je Dodik.

Dodik istakao je da će se Republika Srpska sada baviti svojim repozicioniranjem, odnosno tražiće povratak oduzetih nadležnosti.

- Mi tražimo da nam se vrate sve nadležnosti i na tim poslovima će raditi Siniša Karan kao profesor ustavnog prava, a ja na organizacionim poslovima veoma uporno da prikupim dovoljno glasova da nametnem rešenja i da dobijemo ono što smo dobili Dejtonskim sporazumom - rekao je Dodik.

On je dodao da je politika SNSD uvek bila jasna i uvek ta koja je bila posvećena Srpskoj i narodu.

- Drago mi je što je većina naroda glasala na ovaj način, dala podršku Karanu, SNSD - istakao je Dodik i dodao da to doživljava kao podršku njemu.