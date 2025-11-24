Republika Srpska

OMAŽ DUČIĆU I MAGDI: Bijeljina osvežava sećanja na romantična doba

В Митрић

24. 11. 2025. u 08:36

PESNICI Jovan Dučić i Magdalena Živanović i njihova zabranjena ljubav biće glavni motivi i ovogodišnje manifestacije “Dučićevi i Magini sati”, čije će treće izdanje biti održano od 27. do 29. novembra.

Događaj kojim će početi „Dučićevi i Magini sati“ je otvaranje izložbe pisama dvoje pesnika u Galeriji Centra za kulturu „Semberija“ 27. novembra u 19 časova, a na tom događaju učenici Osnovne škole „Dositej Obradović“ iz Suvog Polja će izvesti dramsku minijaturu o ljubavi između Duke i Mage u stihovima.

Sutradan, 28. novembra, gost bijeljinske književne scene biće poznati pesnik Đorđo Sladoje koji će svoje stihove govoriti u Narodnoj biblioteci „Filip Višnjić“ od 19časova.

Već tradicionalna čajanka ove godine seli se u Sokolski dom i biće održana 29. novembra od 12, uz program koji su pripremili učenici Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Bijeljine.

Središnji događaj manifestacije će ponovo biti „Bijeljinski bal“ koji se priprema u saradnji sa Lokalnom fondacijom Bijeljina i SKUD-om „Semberija“. Bal će biti održan u hotelu „Drina“ 29. novembra  od 20 časova. Pored večere, gosti će moći da uživaju u balskom performansu koji će oživeti vreme s početka 20. veka i nastupu muzičke umetnice Nevene Božović, koja je poznata i po predstavljanju Srbije na evrovizijskoj sceni. Cena ulaznica za bal je 75 konvertibilnih maraka, a u prodaji su na biletarnici Centra za kulturu. Prihod od ulaznica namienjen je za podršku mladim pesnicima iz Bijeljine kroz finansiranje objavljivanja njihovih prvih zbirki poezije.

