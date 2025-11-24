ODBRANA ODBACILA DOKAZE: Godinu dana traje suđenje zbog svirepog ubistva Slađane Milošević u Brodu
U NASTAVKU suđenja Savi Miloševiću, koji je osumnjičen da je u decembru prošle godine ubio suprugu Slađanu i majku njihove dvoje maloletne dece, pred dobojskim Okružnim sudom petoro veštaka predočilo je nalaze veštačenja krvi, oružja, telefona, odeće. Prigovor je stigao od Savinog branioca.
- Veštaci su dali nepotpune nalaze i zbog toga sam im prigovorio, a odbranu temeljim na tome da ovde nema dokaza da je optuženi Milošević Savo učinio krivično delo - kazao je advokat optuženog Save Miloševića Dušan Todorović.
Suđenje će biti biće nastavljeno 16. decembra izvođenjem dokaza Tužilaštva. Slađanina majka Nada prati svako suđenje i ispričala je medijima da je Savo Slađani pretio, zlostavljao je, a onda ubio iz zasede.
- Ovako nešto da se desi i kaže da nije, ne može se izvući, on je ubio majku dvoje male dece - ispričala je majka ubijene Slađane Nada Panić.
I dva Slađanina brata su u sudnici pratila iznošenje nalaza veštaka. Nadaju se pravdi.
- Boli nas nepravda, deca su u domu pored nas toliko, braće, sestara, babe, deda, mi decu ne možemo dobiti dok se sve ne završi i nadamo se da će pravda biti na našoj strani -rekao je brat ubijene Slađane Dragan Evđenić.
Pucanj iz automata
BRUTALNO ubistvo dogodilo se 29. decembra lane u Velikoj Brusnici kod Broda. U optužnici se navodi da je Savo oko 5.30 na putu preprečio svoj BMV i tako onemogućio prolaz supruzi, koja je vozila "fijat punto". Nakon što je Slađana zaustavila kola, Savo je iz automatske puške ispalio metak koji je probio šoferšajbnu i ženu pogodio u oko.
Optužnica Savu Miloševića tereti za teško ubistvo supruge počinjeno 29. decembra prošle godine u Velikoj Brusnici kod Broda. Za pomaganje u izvršenju optužen je Aleksandar Ostojić.
U optužnici se navodi da je Milošević ranije duži period zlostavljao suprugu, dok su živeli zajedno, tako što je drskim ponašanjem ugrožavao njeno spokojstvo. Zbog toga je Slađana napustila kuću u kojoj su živeli i sa njihove dve maloletne kćerke otišla da živi kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu. Savo joj je zbog toga pretio ubistvom, mesec i po dana pre nego što je Slađana ubijena.
Preporučujemo
OMAŽ DUČIĆU I MAGDI: Bijeljina osvežava sećanja na romantična doba
24. 11. 2025. u 08:36
DODIK POSLE POBEDE KARANA: Hteli su da me skinu, ali su sada dobili dva Dodika
24. 11. 2025. u 07:38
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)