CENA KILOVATA I DALJE BEZ PROMENE!: Energetskom sektoru Srpske predstoji resetovanje, ali bez uvećanih računa za građane

U JAVNOSTI se podigla velika prašina nakon što je obelodanjen zahteva "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) za poskupljene struje od 20 odsto i koje je trebalo da stupi na snagu od 1. januara naredne godine. Ipak, nakon brojnih reakcija, taj zahtev ERS je povučen i cena električne energije za građane ostaje ista i naredne godine. Podsećamo, ERS je tražila od Regulatorne komisije za energetiku (RERS) dozvolu za novo poskupljenje struje i spuštanje pragova za potrošnju.

Generalni direktor ERS Luka Petrović kaže da građani mogu biti mirni i da cena električne energije ostaje nepromenjena.

- Elektroprivreda je dostavila Regulatornoj komisiji samo obrazac o ulaznim parametrima. Obrazac nije kompletan, jer uz njega treba da budu dostavljeni i dokazi - naveo je on.

Petrović je rekao da je neko požurio, bez validnih zahteva, da kaže da će biti poskupljenja.

- Građani mogu da budu mirni - rekao je Petrović.

Kaže da je vreme predizborno.

Troškovi CENA električne energije u Srpskoj su najpovoljnije na Balkanu i za građane i za privredu, kaže direktor ERS Luka Petrović i ističe da troškove treba racionalizovati. - ERS je morala u protekle dve godine da kupuje energiju. Građani koji troše do 500 kilovata imaju račune oko 75 KM, što je slučaj za 86 odsto građana - rekao je Petrović.

- Mnogi ljudi su spremni da pogrešno prokomentarišu procedure i stvore lošu sliku. Građani mogu biti sigurni, nema nikakav zahtev javnog i rezervnog snabdevača u funkciji matičnog preduzeća prema Regulatoru oko promena cena električne energije - rekao je Petrović.

Inače, energetski sektor RS je pod velikim pritskom nagomilanih milionskih dugovanja i Vlada RS je spremila set mera kako bi rešila ove probleme. Plan Vlade je da se ide na smanjenje troškova i veću kontrolu rada, poručio je Savo Minić premijer RS, nakon nedavne tematske sednice Vlade RS.

Premijer Minić kaže da je jedan od zaključaka, kako napraviti hijerarhiju kontrole unutar preduzeća kako bi se vršila kontrola nabavki i broja zaposlenih radnika.

- Nije normalno da u Rudniku i TE "Ugljevik" imamo ne znam ni ja koliki broj zaposlenih, a da tamo gde nam zaista treba radnika, kao što je u rudniku, tu ih nedostaje. Neophodna je kompletna transformacija - poručio je Minić.

Minić je naveo da će pokretanje proizvode u HE "Dabar" proizvesti dovoljno električne energije za 200.000 domaćinstava u Srpskoj.

- Predlog holdinga bić da se ta struja usmeri u tržište s obzirom na to da je iz obnovljivih izvora, te da bi dovela do mnogo većih finansijskih efekata - kaže Minić.

Naveo je da je proizvodnja električne energije u proizvodnim kapacitetima "Elektroprivrede" skuplja od iznosa po kome se isporučuje građanima.

- Moramo produžiti vek trajanja naše dve termoelektrane bez obzira na broj sati koji su bili planirani za njihovu eksploataciju - naglasio je Minić.