BANJALUKA GUBI LETOVE PREMA EVROPI: Niskobudžetne kompanije se povlače iz BiH zbog uvođenja taksi na aerodromima

NISKOBUDžETNE avio-kompanije odlučile su da zbog uvođenja taksa na evropskim aerodromima, među kojima su i aerodromi u BiH značajno smanje broj letova, a pogotovo prema Nemačkoj. Ova odluka će pogoditi i Aerodrom Banjaluka gde će biti znatno manje letova ka Evropi.

Foto Nezavisne

Direktora Međunarodnog aerodroma Banjaluka Valentina Kecman kaže da će tokom zimske sezone, koja počinje za dve sedmice, broj letova biti umanjen za 20 na nivou cele sezone.

- To će se osetiti tokom celog zimskog perioda. Što se tiče letova prema Nemačkoj i Švajcarskoj - oni nisu drastično ugroženi. Biće manje operacija kada je reč o Memingenu u Nemačkoj. Nažalost, biće umanjen broj letova - dodaje Kecmanova.

Poručuje da su upravo niskobudžetne avio-kompanije doprinele da letovi našim građanima ne budu luksuz, već potreba.

- To je olakšalo i poslovanje, i dolazak stranih investitora, i nadamo se da će se ta saradnja nastaviti i u budućnosti. Takse su trenutno na snazi i u BiH, zbog čega su ove kompanije apelovale da se ukinu. Aerodromi su još 2024. uputili zajedničku inicijativu da se takse ukinu, makar za niskobudžetne prevoznike. To je i usvojeno nakon višemesečne borbe, pa tokom 2024. nijedna kompanija nije plaćala takse - rekla je Kecmanova.

Oko 400.000 putnika PREMA rečima Kecmanove Banjaluka će ove godine imati 21 let više u novembru i čak 116 kombinovanih letova u decembru. - Iako je to manje od onoga što je prvobitno obećano, ipak smo zadovoljni - naglasila je Kecmanova i dodaje da do kraja meseca očekuju 400.000 putnika, što je više nego ukupan broj iz prošle godine.

Dodaje da je ipak sredinom prošle godine dogovoreno da se takse ponovo uvedu.

- Aerodromi su nastavili da se bore, ali nismo imali isto mišljenje kao Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), pa su takse ponovo uvedene 1. aprila ove godine. Trošak je pao na leđa aerodroma, pa su kompanije odlučile da nas napuste ukoliko takse ostanu na snazi - upozorila je Kecmanova.

Ističe da su ove avio-kompanije veoma osetljive na uvođenje taksa, i da su upravo zbog tih taksa u Abu Dabiju zatvorili celu bazu.

- Kada niskobudžetne kompanije kažu da će otići, oni to zaista i urade. Generalno, oni traže subvencije i podsticaje i od aerodroma i od vlada. Kada im se uvedu dodatne takse, gotovo je sigurno da će napustiti tržište. Svaka dodatna taksa utiče na njihove rashode, a to bi značilo i veće cene karata - što vodi do manjeg broja putnika - istakla je Kecmanova.