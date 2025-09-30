Republika Srpska

DODIK I PUTIN SASTAJU SE U ČETVRTAK U SOČIJU

В. Н.

30. 09. 2025. u 14:02

PREDSEDNIK Milorad Dodik najavio je da će se sastati sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u četvrtak.

Foto: EPA

- Glavni dan foruma je u četvrtak, kada će se Putin obratiti. Nakon Putinovog obraćanja na Međunarodnom klubu „Valdaj“ u Sočiju, imaću priliku da se sastanem sa Putinom - izjavio je Dodik za RTRS.

Dodao je dodao da je ovogodišnji forum nešto što privlači ogromnu pažnju političara iz regiona i sveta.

Podsećamo, Milorad Dodik učestvovaće u radu 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog kluba „Valdaj“ u Sočiju.

