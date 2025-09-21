MOSKVA OČITALA BUKVICU SARAJEVU: Zapadna politika dovela do destabilizacije prilika u BiH

AMBASADOR Ruske Federacije Igor Kalabuhov poručio je za RTRS da je fraza "maligni ruski uticaj" koju plasira Federalno Sarajevo, provokacija i dio antiruske zapadne politike koja se provodi u Evropi.

Ističe da Rusija vodi izbalansiranu politiku i otvoreni su za razvoj odnosa oba eniteta i sva tri konstitutivna naroda.

- Mislimo da je upravo zapadna politika dovela do destabilizacije prilika u BiH. Ja sam već rekao da vidimo da je onaj nelegitimni visoki predstavnik kreator svih belaja ovde i zbog toga smo puni odlučnosti da idalje vodimo izbalansiranu politiku u realizaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i razvoju strateškog partnertsva sa Srpskom - rekao je Kalabuhov.

(RTRS)