MOSKVA OČITALA BUKVICU SARAJEVU: Zapadna politika dovela do destabilizacije prilika u BiH
AMBASADOR Ruske Federacije Igor Kalabuhov poručio je za RTRS da je fraza "maligni ruski uticaj" koju plasira Federalno Sarajevo, provokacija i dio antiruske zapadne politike koja se provodi u Evropi.
Ističe da Rusija vodi izbalansiranu politiku i otvoreni su za razvoj odnosa oba eniteta i sva tri konstitutivna naroda.
- Mislimo da je upravo zapadna politika dovela do destabilizacije prilika u BiH. Ja sam već rekao da vidimo da je onaj nelegitimni visoki predstavnik kreator svih belaja ovde i zbog toga smo puni odlučnosti da idalje vodimo izbalansiranu politiku u realizaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i razvoju strateškog partnertsva sa Srpskom - rekao je Kalabuhov.
(RTRS)
Preporučujemo
MUŠKARAC DOŠAO PRED TUĐU KUĆU I PRETIO KLANjEM: Horor u Bosni
19. 09. 2025. u 14:11
"ĆUŠKA" SARAJEVU IZ MOSKVE: Ambasada Rusije u BiH opomenula Konakovića
12. 09. 2025. u 20:44
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)