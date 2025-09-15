DODIK POSLAO MOĆNU PORUKU: Čekaju nas važni dani, Republika Srpska ide putem svoje slobode i razvoja
OSTANIMO okupljeni, čekaju nas još neki važni dani. Prvi dolazi referendum - koji ćemo provesti, a koji je važan za put naše slobode. On treba da se desi onda kada je to Narodna skupština propisala. Uveren sam da će naš narod na taj način i reagovati, poručio je predsednik Milorad Dodik ispred Palate Republike, gde je razvijena srpska trobojka povod Dana srpskog jedinstva.
- Vi ste oni koji će biti udarna radna pesnica na tom referendumu i nemojte odustajati, bićete obavešteni putem medija i onim što će rukovodstvo Srpske činiti u narednim danima - rekao je Dodik.
On je istakao da danas bolje stojimo nego što smo ikada stajali.
- Danas Srpska ima više prijatelja izvan Republike Srpske više nego što je ikada imala, danas Srpska ima više onih koji nas razumeju više nego što je ikada bilo. Borimo se svaki dan, neki meni važni ljudi daju mi snagu da to činim, a ti ljudi zajedno sa vama su moje opredeljenje, moja snaga i otpor. I sve ono što moram da imam. Živi bili, neka živi Republika Srspka, neka živi Srbija, neka živi srpski narod, neka Republika Srpska ide putem svoje slobode i svog razvoja. Živi i zdravi bili - poručio je Dodik.
(RTRS)
