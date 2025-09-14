Republika Srpska

ZASTAVE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE ŠIROM ZEMLJE: Evo kako RS obeležava Dan srpskog jedinstva

D.K.

14. 09. 2025. u 20:33

TRGOVI, ulice, zgrade institucija i značajnije raskrsnice širom Srpske ukrašene su trobojkama Republike Srpske i Srbije, koje svetle na LED displejima povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava sutra.

ЗАСТАВЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШИРОМ ЗЕМЉЕ: Ево како РС обележава Дан српског јединства

Foto: Printskrin

U Banjaluci su u znaku srpskih zastava Gospodska ulica, Trg Krajine, istočni i zapadni tranzit i mnoga druga mesta,a na mnogim lokacijama nalaze se i LED displeji, prenosi RTRS.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Doboju je objavljen LED displej, dok su ulice Trebinja okićene zastavama Republike Srpske i Srbije.

U Srbiji, kao i u Republici Srpskoj sutra se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. 

Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11.

septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar,obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

(Tanjug)

