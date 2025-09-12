VERA BRAĆU SPAJA: Mitropolit Fotije na slavi ruskog manastira u ugljeviku

UGLjEVIČKI manastir Svetog Aleksandra Nevskog, kao simbol i primer rusko-srpskog prijateljstva, zajednišva , molitve i ljubavi, kako je rekao mitropoli zvorničko tuzlanski Fotije, proslavio je krsnu slavu, uz svetu arhijerejsku liturgiju i prigodne obrede

foto V Mitrić

- Mi jesmo sa ruskom braćom takvi, mi jesmo sa ruskom jerarhijom jedna crkva. To znači da živimo u ljubavi Hristovoj i da želimo da budemo primjer drugima-rekao je mitropolit Fotije.- Pravoslavlje ima veliku misiju, a posebno u ovo doba. -Naša crkva nas uči putu vere, pokajanja, svetosti, putu kojim je išao Sveti Aleksandar Nevski, veliki vitez crkve Hristove, veliki junak pravoslavlja koji je postavio granice Velike Rusije, kakva jeste, silne i moćne da bude zaštitnica svih pravoslavnih hrišćana koja danas ima pravog predsednika koji je vodi putem svih svetih ruske crkve i države.

Srbi su, naglasio je mitropolit,“ narod Svetog Save, treba poštuju sve narode ali da svoje pravoslavlje neće dati”.

-Jedan od NATO generala je prije nekoliko godina rekao da je sada njihov jedini neprijatelj pravoslavlje. Zato oni sada rade sve ono što se dešava u Ukrajini i pokušavaju da razbiju jedinstvo naše, da se podelimo a ovaj manastir govori suprotno a to je da smo mi jedno u Hristu, Srbi i Rusi i da ćemo ostati jedno i to ne mogu da razruše nikakve ni bombe niti bilo šta jer naša ljubav će pobijediti-rekao je mitropolit Fotije.

Dragan Gajić, ugljevički načelnik, je rekao da je čast i duhovna radost u Ugljeviku,” jer vernici zajedno sa mitropolitom Fotijem proslavljaju krsnu slavu Manastira Svetog Aleksandra Nevskog”.

-Ovaj hram je poseban jer ga je podigla ruska vojska tokom mirovne misije u našem kraju, ostavljajući nam u nasleđe duhovni i bratski most između srpskog i ruskog naroda-rekao je Gajić. Narod Ugljevika čuva i njeguje ovu svetinju kao svetli primer vekovne bratske ljubavi i sloge Srba i Rusa.Opština Ugljevik će uvek biti podrška životu i radu manastira, jer on predstavlja stub duhovnosti i sabornosti pravoslavnih naroda.