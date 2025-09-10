Republika Srpska

DODIK NAKON RAZGOVORA U MOSKVI: Rusija retka velesila koja sluša i razume situaciju u BiH

В. Н.

10. 09. 2025. u 14:41

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sumirajući razgovore koje je imao u Moskvi istakao da je Rusija jedna od retkih velesila u svetu koja sluša i razume situaciju u BiH.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA

Posetu je kaže iskoristio da pojasni da Srpska na referendumu 25. oktbora želi da anketira volju naroda.

- Ovaj put na referendumu želimo da kažemo da je dosta strane okupacije, Kristijana Šmita i CIK-a koji je nezakonito uspostavljen. Tu će narod reći jedno veliko 'ne', a što sam došao da objasnim našim prijateljima u Rusiji. Referendum kod svih upali neku vrstu alarma, postoje negativni komentari, kao kod onih luzera u Sarajevu, a postoje i oni koji žele da znaju. Mi želimo da anketiramo volju naroda. Nevažni su prigovori opozicije - kazao je Dodik u intervjuu za RTRS, koji će u celosti biti emitovan večeras.

Ističe da je Rusija jedna od retkih velesila koja sluša, a ne da samo odlučuje.

- Prezadovoljan sam činjenicom kako Rusija gleda na budućnost. Možemo da kažemo da je Rusija pored silnih aktivnosti i problema, saslušala pažljivo ono što mi govorimo. O sastanku sa sekretarom Saveta bezbednosti Sergejom Šojguom mogu reći da ono što je pokazao i rekao važno za Srpsku, ali i njene neprijatelje - naveo je Dodik.

Istakao je da je današnji sastanak sa Šojguom bio pun poverenja.

(Tanjug)

