"SRBI NAJBOLJE ZNAJU ŠTA ZNAČI KADA SE PRAVO GAZI SILOM" Dodik se oglasio o sastanku Putina i Trampa

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da svet danas ima razlog da veruje i da je budućnost u miru, a mir u dijalogu.

Foto: V. Tripić

Dodik je rekao da sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina pokazuje hrabrost i snagu vizije i da su na Trampovu inicijativu otvorili vrata mogućnosti da se vrati dijalog u svet koji je navikao na diktate i jednostrane odluke.

- Srbi najbolje znaju šta znači kada se pravo gazi silom - kroz istoriju smo upravo mi bili žrtve tog nepravnog poretka. Zato pozdravljam ovaj susret kao znak da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići - naglasio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je rekao da ovo nije kraj, ali jeste jasan početak - da mir ne dolazi iz ultimatuma i ucena, nego iz razgovora onih koji mogu doneti i garantovati stabilnost celom svetu.

- Međunarodno pravo nije mrtvo, ali ga treba vratiti u život. A ono se ne može graditi na presudama koje pišu stranci i guverneri, nego na hrabrosti lidera da stave narod i mir iznad sile - poručio je predsednik Srpske.

(RTRS)