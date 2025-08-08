Republika Srpska

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA DVOSTRUKO UBISTVO U ŠAMCU: Hicima iz vatrenog oružja usmrtio dva i ranio jedno lice

В. Н.

08. 08. 2025. u 08:24

OSUMNjIČENI za dvostruko ubistvo u Šamcu u Republici Srpskoj je uhapšen, saopštila je Policijska uprava Bijeljina.

Foto: Shutterstock

Muškarac čiji su inicijali R. J. uhapšen je jutros u 6 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo dva lica i krivično delo teška telesna povreda jednog lica, navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

On je sinoć u 19.10 časova hicima iz vatrenog oružja usmrtio dva i ranio jedno lice na području opštine Šamac u Republici Srpskoj.

Prema pisanju medija, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

(Tanjug)

