DODIK JASNIJI NEGO IKADA: Srbi ne žele da gledaju Sarajevo kao svoj glavni grad

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srbi ne žele da gledaju Sarajevo kao svoj glavni grad jer je iz njega tokom poslednjeg rata oterano 150.000 žitelja srpske nacionalnosti.

Foto Novosti

"Mi ne želimo ništa od Federacije BiH, ne zanima nas milimetar njihove teritorije, način života, uspesi i neuspesi, nemamo nikakvu emociju za tim i iznenađuje nas kako to da oni imaju stalnu aspiraciju prema Srpskoj", rekao je Dodik na Mrakovici, prenosi SRNA.

Obraćajući se na obeležavanju 83 godine od Bitke na Kozari, Dodik je istakao da bi danas od Srba neki pravili "nekakve Bosance i Hercegovce".

"Kakva podvala! Mi smo deo jedinstvenog srpskog naroda koji se nalazi ne samo ovde nego i u Srbiji i širom sveta", poručio je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) ostala večito uz svoj narod, kao i da je očuvala našu pismenost, jezik, krsnu slavu.

"Sve su to pokušali da nam oduzmu u komunizmu. Slično kao što je radio (Benjamin) Kalaj i komunisti su hteli da pacifiziraju srpski narod do mere da bude bez identiteta. Ali, devedesetih godina smo prepoznali napast koja je dolazila iz Sarajeva i Zagreba", rekao je Dodik.

Dodik je podsetio da je krvlju najboljih boraca odbranjena Republika Srpska.

"Danas je branimo ponovo, onda u ratu, danas našim političkim delovanjem i našim karakterom", istakao je Dodik.

Republika Srpska, naglasio je Dodik, je stabilna, nesporna, živi svoj život napretka, bez obzira na mnogo osporavanja i zapreka.

"Nema dana kada nam ne podmentu nešto. Uvalili su nas u BiH da bi vremenom nestali, ako ništa da bi izgubili volju za Republikom Srpskom. Ali, stvar izgleda bolje nego što mnogi mogu da zamisle", rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima, Republika Srpska nikad nije bolje stajala, šta god rekli zlonamerni.

"Republika Srpska danas ima prosečnu platu od 1.500 konvertibilnih maraka, što je bila misaona imenica. Ja znamo da to nije dovoljno ljudima, ali stalno rastemo i napredujemo, naša ekonomija raste, kao i naše investicije", naveo je Dodik.

On je rekao da Srpska planira da završi auto-put od Banjaluke do Beograda, uz sve prepreke iz Brisela i Sarajeva, kao i da bi prostor Krajine do sada imao gasovod da nije bilo "cinizma" u Sarajevu.