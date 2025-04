DODIK PONUDIO SARAJEVU REŠENJE KRIZE U BiH: Isporučite nam Šmita da se Srpska obračuna sa njim

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u istočnom Sarajevu da je rešenje situacije u BiH moguće ako Federacija BiH isporuči Kristijana Šmita da se Srpska obračuna sa njim, procesuira ga i zatvori zbog lažnog predstavljanja i pokušaja ukidanja BiH.

Foto: Tanjug/AP

- Mi bismo to rado uradili. Ako se pojavi na prostoru Republike Srpske i budemo dovoljno informisani o tome, mi ćemo ga uhapsiti i neće mu pomoći njegovi trabanti koji ga hrabre - istakao je Dodik.

On je naveo da je deo rešenja da odu Šmit i njegove odluke, dok će Republika Srpska akte koji su bili reakcija na njih obustaviti od primene i krenuti u dogovor o mogućoj BiH.

- Samo moguća BiH može biti uspešna, nametnuta BiH neće i ne može biti uspešna. Nametnuti priču o BiH čitavoj Republici Srpskoj ili njenoj većinskoj političkoj volji je iluzija - rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu, prenela je Srna.

Ponovio je da je kriza u BiH prisutna jer se ne poštuju Dejtonski sporazum i Ustav, kao i zbog toga što su Bošnjaci dozvolili da dođe stranac i mimo Ustava nameće zakone i rešenja, a onda se pridržavaju tih rešenja zloupotrebljavajući institucije na nivou BiH.

Dodik je dodao i da prave lažni narativ kako funkcioneri i Republika Srpska krše ustavni poredak ignorišući činjenicu da je ustavni poredak prekršio Šmit, lažni gubernator koji je došao koristeći fašističke metode da nametne volju.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

- Nijedna zemlja ne preživljava ovakve intervencije u Ustav i uveren sam da neće ni BiH - rekao je Dodik.

On je dodao da Republika Srpska ne prihvata dalji nastavak skrnavljenja Ustava BiH, a ako neko to misli ignorisati, onda je to njihov problem.

Prema njegovim rečima, narativ kojim se krive oni koji brane ustavnu poziciju od neustavnih nametanja Šmita u političkom i medijskom diskursu u FBiH se tretiraju kao zveri koje treba hapsiti i privoditi.

Ponovio je da Sud i Tužilaštvo BiH ne postoje u Ustavu, a ako zemlja hoće da funkcioniše onda se mora poštovati Ustav, napomenuvši da nijedan visoki predstavnik nema ovlašćenja da nameće zakone i da bude njihov predlagač.

Dodik: Pripadnici MUP-a Srpske su samo radili svoj posao u Istočnom Sarajevu

Dodik je rekao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske samo radili svoj posao prilikom obezbeđenja Administrativnog centra Republike Srpske u Istočnom Sarajevu i nisu dozvolili ulazak u objekat pripadnicima neustavne Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH.

- Pripadnici MUP-a su bili u obezbeđenju objekta i ličnosti, to im je svakodnevni posao i kada sam ja tamo i kada nisam. Oni su zaduženi da zaštite taj objekat - rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je naveo da su se sinoć pred Administrativnim centrom pojavila tri inspektora Sipe, koji nisu pokazali dokumenta, a tražili su da uđu u objekat.

- Posao policije je da ih spreče u tome i rekli su im da to nije mesto gde egzistiraju - rekao je Dodik.

Dodik je poručio da će se Srpska braniti kroz institucije i upitao kakav je način da se odjednom procesuira predsednik Republike, Narodne skupštine, predsednik Vlade i ministri.

AP Photo/Leo Correa

- Kakav je to način da glumite neku državu u kojoj je 49 odsto Republika Srpska? Možete vi iz Federacije BiH da tumačite kako god hoćete, ali nije prirodno i nije u karakteru Srba da se predaju i nećemo se predati - poručio je Dodik, prenela je Srna.

Dodik je pozvao na poštovanje dejtonske BiH, navodeći da ona može biti samo dejtonska i onakva kakvom je dogovore partneri, a ne ona koja će biti nametnuta iz Sarajeva.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske udaljili su sinoć policijske službenike vanustavne Sipe ispred zgrade Administrativnog centra Republike Srpske u Istočnom Sarajevu dok je trajao sastanak predsednika Dodika sa gradonačelnikom i načelnicima opština u sastavu grada.

Akciju pripadnika Sipe u Istočnom Sarajevu predvodio je Elvir Ademović, brat bivšeg šefa AID-a Kemala Ademovića, kao i Zijad Landžo, osumnjičen za ratne zločine nad Srbima u Konjicu.