MINIMALAC PREMA SLOŽENOSTI POSLA?: Vlada Srpske do kraja meseca mora doneti odluku o najnižoj zaradi u ovoj godini

KOLIKO će iznositi minimalna zarada u Srpskoj za ovu godinu odlučiće ponovo Vlada RS, a ne sindikalci i poslodavci, jer se oni već dugo ne mogu dogovoriti oko tog iznosa i svaki pokušaj pregovora je propao.

Foto Tanjug

Vlada odluku o minimalcu mora biti doneta do kraja meseca. Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je, kako veruje, da je najbolje da najniža plata u Srpskoj ostane 900 KM za jednostavnije poslove, dok bi za srednju stručnu spremu trebalo da bude povećana na 1.000, a za visoku na 1.200 KM, istakavši da to još nije dogovoreno.

I dok sindikalcima raste apetit, poslodavcima je odavno priselo, jer se još nisu oporavili ni od prošlogodišnjeg povećanja minimalca na 900 KM. Činjenica je da trenutna minimalna plata ne može da pokrije potrošačku korpu, koja je prema poslednjim merenjima iznosila 2.650 KM.

- Videćemo, pozvaćemo poslodavce i sindikat. Smatramo da ta diferencijacija treba da se napravi - rekao je Dodik i dodao da bi trebalo da bude ukinut porez na platu za garantovani deo.

Različit iznos minimalaca za stručnu spremu je prihvatiljv sindikalcima, ali nije poslodavcima.

Ranka Mišić, predsednik Saveza sindikata RS kaže da se najniža plata mora povećati sa sadašnjih 900 KM, jer čak 31,8 odsto zaposlenih u Srpskoj prima najnižu platu.

Poslednji dogovor propao INAČE, u Srpskoj je trenutno minimalna zarada 900 maraka. Povećana je prošle godine za 200 maraka i to je izazvalo veliki revolt kod poslodavaca. Poslednji sastanak poslodavaca i sindikalaca 30. decembra 2024. godine oko najniže plate za 2025. godinu je propao jer su sindikalci tražili minimalac od 1050 KM, a poslodavci da ostane isti - 900 KM.

- Različit minimalac za stručnu spremu je najbolja mera koja se pojavila u javnosti od kada se priča o minimalcu. On utiče na smanjenje sive ekonomije. Poslodavci ovo odbijaju zbog toga što rade u sivoj zoni - ističe Mišićeva.

Zoran Škrebić, predsednik Unije poslodavaca RS, kaže da je model sa minimalcem za stručnu spremu i nešto slično ranije najavljivao i premijer RS Radovan Višković, ali nikada do sada nisu dobili predlog koji bi to iznosi bili.

- Ono što je sigurno, jeste da takav model nigde ne postoji i ako bi kojim slučajem došlo do sprovođenja nekog takvog predloga, to se nikako ne sme raditi bez prethodno urađene analize, da vidimo da li će doći do dodatnog opterećenja privrede ili će to biti u duhu borbe protiv sive ekonomije. Zaista smo protiv dodatnog opterećenja privrede - kaže Škrebić.

Ekonomista Marko Đogo kaže da je predsednik Srpske, s najnovijim predlogom, izašao u susret sindikatu.

- Znam da su sindikati najveću zamerku iznosili na činjenicu da smo došli u poziciju da su ljudi sa srednjom stručnom spremom, a neki i sa višom, imali neznantno veću platu od minimalne. Mislim da ovo jeste bolje rešenje, nego da smo opet išli na povećanje minimalne plate - smatra Đogo.