MOMCI IZ SRPSKE SLUŽIĆE VOJSKU U SRBIJI: Intervju - Milorad Dodik

NAVIJALI smo za pobedu Donalda Trampa. Za razliku od mnogih u svetu, jasno i glasno sam izašao sa podrškom kandidatu republikanaca. Mada, moglo bi se reći da možda nije trebalo to da radim jer je u pitanju druga država. Ipak, motivisala me je i velika srpska zajednica u SAD koja ima pravo glasa i može da utiče da se resetuju odnosi. Trampova Amerika nije bombardovala Srbiju i Srpsku, niti je učinila bilo šta loše Srbima. Njegov prvi mandat to najbolje potvrđuje. Zato sa pravom očekujemo da će i drugi mandat biti postavljen tako da relaksira situaciju u svetu, a nadam se i kod nas u regionu.

Foto: Vlada Republike Srbije/Slobodan Miljević

Ovako u intervjuu za "Novosti" Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, objašnjava zašto je čak i proslavu napravio kada je obelodanjeno da je Tramp još jednom ušao u Belu kuću:

- Što se tiče spoljne politike vidljivo je da je vlast demokrata bila diktatorska. Izazvala je niz sukoba u svetu. Izazvali su problem sa Ukrajinom znajući da Rusija neće ostati po strani dok joj NATO dolazi par stotina kilometara od Moskve. Američke demokrate su svojom politikom čitav svet učinili nestabilnim i gurnuli u neizvesnost, pa čak i dotle da se pominje nuklearni rat.

Šta Srpska može da očekuje od Trampa i administracije republikanaca?

- Slušamo Trampa koji jasno kaže da će se ratovi završiti. Neke želi da završi i pre inauguracije. Sa druge strane imate administraciju demokrata koji žele da zagorčaju život novom predsedniku i tu će biti problema. Što se tiče Srpske, mi nemamo ništa dobro da kažemo o predsedniku SAD koji je član demokrata. Ta stranka je vodila operaciju bombardovanja Srba, satanizacije našeg naroda i širila srbofobiju u celom svetu. Demokrate su pravile karijere na srbofobiji. Trebalo je to sve izdržati. Najkraći odgovor je "od ovih ne može biti gorih". Ne očekujemo sad da neko navija za nas ili da uradi nešto na štetu Bošnjaka. Ali, na štetu njihovih ambicija da krše Dejton, i te kako očekujem. Ako ni ovo ne pomogne, onda da se mirno razilazimo u BiH, svako svojim putem.

Bošnjaci i Sarajevo "kukaju" za Bajdenom i demokratama.

- Naša pretpostavka je da Bošnjaci neće odustati od unitarizacije BiH i satanizacije Srba. Bošnjaci su nacija koja nije još formirana. Oni ne znaju ko su i šta su. Moraju da imaju nekog jakog iza sebe da ih gura napred. Gubitak vlasti demokrata u SAD ozbiljan je udarac za političko Sarajevo i muslimane. Preživeli su oni nekako republikanske vlasti, ali znaju veoma dobro da nikada nisu bili podržani kao od demokrata. Mi za vreme Trampovog mandata moramo trajno da rešimo naše pitanje. To znači dve stvari: vratiti se na izvorni Dejton ili mirno da se raziđemo u BiH.

Da li su sankcije protiv Vladimira Perišića i to u času dok Tramp ispija pobednički šampanjac, nagoveštaj da će biti sve po starom, bez obzira što se ovaj potez može pripisati odlazećoj administraciji?

- Moguće je da je neko podstakao da se baš u tom trenutku saopšti ova odluka. Vidim da sada javnost u Sarajevu licitira svakodnevno sankcijama prema RS. Naravno, mi činimo da sankcije osporimo i to je prirodno. Već smo i navikli da živimo sa njima.

Jeste li u kontaktu sa Stivom Benonom, koji je tvorac Trampove prve pobede?

- Bili smo sa njim u kontaktu. Ne znam kakva mu je sada pozicija u strukturi republikanaca. Pratimo situaciju u SAD i putem saradnje sa jednom našom grupom Srba u Americi, uspeli smo da se tamo etabliramo.

Da li su tačne spekulacije da ćete posle promena u Vašingtonu još prilježnije raditi na formiranju bloka evropskih suverenista u kojem su Fico, Orban, Salvini...

- Trampova politika je politika suverenista! Njegova pobeda menja sve, iako bi neki želeli da on kaže kako neće ništa menjati. Nažalost, gledajući analitički, Tramp je u prvi mandat "upao" nespreman i došao je u politiku iz privrede. Sada imamo priču o dubokoj državi koja je ostala i blokirala njegove odluke. Sa tim iskustvom dolazi u drugi mandat gde ne krije da želi da počisti tu duboku državu. Pretpostavljam da Tramp već sad ima spremne ljude na koje računa za sve važnije funkcije. Svestan je i da protiv sebe ima administraciju koja mu je pripremila dva atentata. Verujem da republikanci znaju šta su njihovi prethodnici radili ovde. Čitav svet će se prekomponovati. Snaga Amerike nije samo snaga njene unutrašnje moći i ekonomije, već i na spoljnom planu. Ali, Tramp se pokazao kao čovek koji nije spreman da ruši druge države zarad globalizacije ili ideoloških i političkih tokova. Činjenica da je ostao u dobrim odnosima sa Viktorom Orbanom sve ovo vreme govori da imaju slične političke vizije.

Šta znači dobar odnos Orbana i Trampa za Srpsku koja ima odličan odnos sa Mađarskom?

- Viktor Orban je definitivno povećao svoju cenu na političkom tržištu Evrope. Videli ste pre par dana skup u Budimpešti gde svi trče da se sastanu sa Orbanom. Verujem da će on biti Trampov čovek od najvećeg poverenja za Evropu. U tom pogledu imaće šta da čuje od Orbana. Ponosan sam na činjenicu da sa Orbanom delimo iste političke vrednosti i imamo odličnu političku i privrednu saradnju. To nam samo može koristiti.

Da li je sazrelo vreme da se opet pokrene priča o referendumu u RS i mirnom razdruživanju?



Svojevremeno su vaši politički protivnici likovali da ste posle posete šefa CIA Vilijama Bernsa "okrenuli ploču" i govorili kako secesija nije opcija i da poštujete suverenitet BiH.

Cvokotanje na sastanku Na poslednjem sastanku u Sarajevu sa političarima iz Federacije bilo je mnogo "hladno"

Cvokotanje na sastanku Na poslednjem sastanku u Sarajevu sa političarima iz Federacije bilo je mnogo "hladno"

- Kad god idemo na sastanke sa političarima iz Federacije, tu je uvek neki adrenalin i naboj. Taj adrenalin mi nije dozvolio da na početku ovog poslednjeg sastanka primetim da sedimo u veoma hladnoj zgradi. Tek nakon 2,5 sata osetim da je hladno. Pitam šta se dešava kad mi kažu da nema grejanja. U zgradi Parlamentarne skupštine BiH nema grejanja zimi, ni klime leti. Bošnjaci bi sedeli u tim prostorijama dok ne pomru, samo da budu u nekom objektu koji je državni.

Najveći deo naših aktivnosti po pitanju referenduma i razdruživanja rađen je još pre sukoba u Ukrajini. Svesno smo radili da pozicioniramo Srpsku u dejtonskim okvirima i ukoliko to ne može da se ostvari, ponudimo miran plan razlaza. To je uvek aktuelno. Nikada nije nestalo. Sećam se da je tih godina dolazio Borut Pahor u Predsedništvo BiH gde sam bio član i umesto dobar dan upitao bi: "Možete li se vi mirno razići ovde?" Postoji stenogram tog razgovora. Pahor je tada rekao da postoje lideri u Evropi koji su svesni da BiH treba na miran način da se raziđe ako ne može mirno da funkcioniše. Ponudio nam je da ukoliko bismo se mi dogovorili oko toga, onda bi se okupili lideri Evrope da to predstave kao svoj veliki uspeh. Odmah sam rekao da može! Naravno, Džaferović i Komšić su ovo odbili i krenula je haranga i priča da bi bilo rata. Neće biti rata. BiH će samo jednog dana nestati. Sećate se non pejpera slovenačke vlade? Varaju se oni koji misle da je ta priča utihnula. Čeka svoje vreme.

Ipak, često vam se pripisuje termin secesija?

- Secesija je termin koji je poznat u svetu gde se pominje vojska i pobuna i njega su pripisali nama u Srpskoj. Pa mi nikada nismo pominjali vojsku i pobunu. Secesiju onda spomene direktor CIA, a ja više ne želim ni da objašnjavam da to nije tačno, jer kad kažem nadignu se svi mogući pametnjakovići. Naš cilj je jasan, vratite se Dejtonskom sporazumu. BiH neće dobiti više nijedan prenos nadležnosti. Ako se ne vratite Dejtonskom sporazumu mi odlazimo iz BiH, pa nek to zovu kako hoće, secesija ili nešto drugo. Izabran sam da branim interese naroda u Srpskoj. Svaka naša odluka koju donosimo danas ima reperkusije za deset ili petnaest godina. Iz EU nam podvaljuju priču o evropskom putu i vladavini prava a neovlašćeni stranac je u BiH nametnuo 144 člana Izbornog zakona petljajući se u sistemska rešenja. O kakvoj vladavini prava pričamo. Takva Evropa nama ne treba.

Da li bi planove mogla da vam pokvari osuđujuća presuda u procesu koji se protiv vas vodi pred Sudom BiH? Stičete li utisak da se postupak ubrzava ne bi li vas što pre eliminisali iz političkog života?

- Pre deset godina počelo je suđenje Atifu Dudakoviću. Ni izbliza priča nije završena. A meni bi da ubrzaju suđenje! Taj sud ni ne postoji po "Dejtonu" i nametnuo ga je visoki predstavnik. Jeste Parlamentarna skupština BiH zakon o sudu potvrdila, ali on nije usvojen u skladu sa procedurom po Dejtonskom sporazumu. Da bi se to desilo, mora postojati sporazum između dva entiteta koji nikada nije potpisan. Sada taj sud i tužilaštvo, kao i stranac koji nije potvrđen po "Dejtonu" i u Savetu bezbednosti, proganjaju mene jer brane svoje nedelo. U Sud idem samo da pokažem koliko je to sve besmisleno i koliko je pravosuđe antisrpski motivisano.

Imate li vi lično, a i vaša stranka "plan B" u slučaju da vas proglase krivim? Da li bi to bio definitivni kraj BiH?

- Naravno da imamo "plan B". Kad to kažem onda ovi iz Sarajeva galame kako napadam Sud. Ovo je politički proces. Ne znači ovaj proces samo eliminaciju Dodika iz političkog života. On je poruka svakom ko sutra bude izabran u ime Srba da ne sme da pisne i da se bori za srpski nacionalni interes. To bi značilo potpuno uništenje srpske nacionalne ideje na ovom prostoru kao i Republike Srpske. Njima treba primer. Boriću se. I najbolje je da odmah prekinu sa zloupotrebama.

Koliko su Orban i Putin u mogućnosti da pomognu privredi Srpske, ako sankcije obuhvataju i novčane transakcije?

- Pomažu i to je bitno!

Da li je priča o partnerstvu sa BRIKS samo marketing koji prija uhu prosečnog Srbina, s obzirom na institucionalne prepreke, kao što je ona da je to nemoguće bez glasova Bošnjaka?

- Veoma je važno da je Republika Srpska bila prisutna na BRIKS. Tamo sam se sastao sa mnogim liderima kao i Vladimirom Putinom, predsednikom Ruske Federacije. Mogu ovde u BiH da to skrnave koliko hoće, ali ovo su činjenice. BRIKS nije antisavez nikome. To je savez koji želi da rehabilituje dobrovoljnu saradnju među državama bez uplitanja u političke sisteme. U Ustavu BiH se daje pravo entitetima da mogu da se uključuju u spoljnopolitička pitanja uz neku vrstu saglasnosti Parlamenta BiH. Mi ćemo svakako zatražiti saglasnost. I odmah kažem da Bošnjaci to neće dati. Ali, da znamo da ne daju. Nećemo ni mi dati nešto drugo. Ako žele tuk na tuk, imaće. Kad imamo dogovorene odluke o rešenjima Bošnjaci ih blokiraju, a kad mi nešto osporimo onda usledi haos uz čuđenje kako je moguće da Srpska to blokira. Ukoliko nešto pripada muslimanskoj vlasti mi tu ne pravimo problem, pa prođe i Zlatko Lagumdžija. Ili, Osman Mehmedagić Osmica koji je pravio neke liste za odstrel. A kad mi predložimo Srbina, Sarajevo ga stopira. Sad neće niko biti imenovan. Ili lista od sto imena, ili niko. BiH ne vredi nijednog života, pa ni onog u saobraćajnoj nesreći.

Jesu li osnovane ocene da se kupovinom aviona "rafal" i oživljavanjem projekta "Jadar" Srbija okrenula ka Zapadu? I kako se ova pomeranja reflektuju na Srpsku?

- Mi imamo odlične odnose sa Srbijom i oni nikada nisu bili bolji. Nama je stalo da Srbija ojača svoju vojnu moć i da bude sposobna da odvrati sve vojne saveze, pa i NATO, od nekog uplitanja. Negativna iskustva iz devedesetih govore o tome. Rukovodstvo Srbije i predsednik Vučić imaju moju apsolutnu podršku. Radi se o odgovornom timu koji odmeri sva najvažnija nacionalna i državna pitanja i donosi odluke na bazi toga.

Da li je na duži rok održiva pozicija Srbije kao vojno neutralne i slobodarske zemlje?

- To je jedina moguća pozicija za Srbiju. Ona ne može da uđe u NATO jer kakvi bismo bili ljudi da nakon dva bombardovanja sada uđemo u taj savez. Sa druge strane mi Srbi smo opkoljeni Alijansom. Zato je važno da Srbija ojača svoju vojsku.

Kako gledate na uvođenje vojnog roka u Srbiji?

- Drago mi je što je Srbija donela odluku o služenju vojnog roka i mi tražimo način kako naši momci iz Srpske da se uključe u redovno služenje vojnog roka u Srbiji. Putem određenih rešenja mi ćemo stimulisati da naši momci idu u Srbiju, odsluže vojni rok i vrate se u Srpsku. Videćemo na koji način mladićima koji ovo prihvate da omogućimo brže zapošljavanje, ili druge vrste privilegije i podrške.

Može li srpski narod da opstane na poziciji "i sa Istokom i sa Zapadom"?

- Kao što ne možeš da biraš oca i majku, tako ne možeš da biraš gde ćeš biti rođen. Mi smo rođeni na ovom prostoru gde najčešće dolazi do trvenja i varničenja sila i Istoka i Zapada. Svetu je ovaj region bitan. Jedini način na koji mi Srbi možemo da opstanemo je da naše države, Republika Srpska i Srbija, budu po svaku cenu očuvane. Ne smemo ulaziti u integracije gde ćemo izgubiti pravo na suverenitet i svoj identitet. Muslimani žele unitarnu BiH bez Srba. Da bi to postigli moraju da ukinu Republiku Srpsku i zato smo mi problem. Mi nemamo potrebu da ratujemo ni sa Zapadom ni sa Istokom. Imamo potrebu da sarađujemo i sa jednima i sa drugima, ali da ne nastradamo zbog sukoba Istoka i Zapada. Nadam se da će za četiri godine mandata Trampa Srbi dobiti mogućnost da slobodnije iskažu svoje ciljeve, a oni su zapisani u Deklaraciji svesrpskog sabora i mi ćemo ih realizovati.