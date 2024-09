DODIK: Konaković mislio da lažima impresionira učesnike sastanka u NJujorku (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da tema sastanka Pokreta nesvrstanih zemalja u Njujorku nije bila BiH već Palestina i da je ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković mislio da će ih impresionirati iznoseći laži o jednom konstitutivnom narodu u BiH.

Foto: V. Tripić

Komentarišući Konakovićevo izlaganje u kojem je izneo niz neistina o proteklom građanskom ratu u BiH, Dodik je rekao da Konaković misli da će nekoga ko dolazi iz muslimanskog sveta tako impresionirati.

Predsednik Srpske naveo je da se zalaže za to da u Palestini prestane rat što pre i da prestanu stradanja bilo koga, pogotovo dece, bez obzira sa koje strane, te da bi takav stav trebalo da dolazi i od BiH.

Istakao je da se uporno pokazuje besmislenost zemlje u čemu im pomažu i stranci.

Dodik je ponovio da istup Konakovića na ovom sastanku u Njujorku nije stav BiH, već čista zlouotreba malih ljudi, malih dometa, koji iznose svoje i stavove učmalog političkog Sarajeva, te im služi za njihovu sarajevsku čaršiju, ne za ozbiljnu politiku.

- Ni jedan međunarodni akt nije optužio Srbiju, mada su muslimani ostali u silnoj želji da se to desi. To se nije desilo i nikada se neće ni desiti, jer to nije tako. Istup Konakovića više govori o tome da on mlati praznu slamu i to je nama poznato - rekao je Dodik.

(RTRS)