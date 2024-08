NASTAVLJENO SUĐENJE U AFERI „KORONA UGOVORI“: Svedok Zeljkoviću dao 250.000 KM

SAŠA Marković, optuženi za davanje mita u aferi "Korona ugovori," ispričao je u Okružnom sudu u Banjaluci da je nekadašnjem direktoru Instituta za javno zdravstvo RS Branislavu Zeljkoviću isplatio najmanje 250.000 KM u kešu, na ime provizije za ugovor o nabavci medicinskih sredstava koji je IJZ sklopio sa njegovom agencijom "Travel for fan".

Foto: D. P.

Marković je u sudnici priznao da je novac isplaćivao u službenim prostorijama Ujedinjene Srpske, čiji je Zeljković član. Marković je iskaz dao u svojstvu svedoka, nakon što je njegova odbrana obavestila sud da s tužilaštvom pregovaraju o zaključivanju sporazuma o priznanju krivice, čiji detalji nisu objavljeni.

- Kompletna pravila igre je diktirao Institut. Oni su napisali sve detalje ugovora, vrednog oko dva miliona KM - rekao je Marković.

On kaže da ga je nakon prve isporuke Zeljković pozvao na sastanak, na kojem mu je pružio cedulju na kojoj je bilo ispisano 9 KM. Pitao je šta je to, a Zeljković je pojasnio da mu, po svakom odelu, mora "vratiti" toliko novca.

- To nikada ranije nisam doživeo... Ni sam ne znam šta je to, provizija ili ne znam... Pristao sam na to. Znao sam da ukoliko odbijem, on će prekinuti saradnju, a ja dobavljaču moram platiti... - naglasio je Marković i dodao da čim bi roba bila plaćena deo je podizao s računa i nosio Zeljkoviću. Nekad je novac podizao i kao pozajmicu od banke, a nekad od dobiti.

Sigurna komunikacija SVEDOK Saša Marković je ispričao i da se komunikacija sa Zeljkovićem promenila. Prvo su komunicirali preko "Mtel-a", onda preko "Vocapa", da bi Zeljković tražio da za komunikaciju koriste "Signal", kao "sigurniji" kanal. Tako je i dobio instrukciju da novac donese u prostorije Ujedinjene Srpske u Ulici Jovana Dučića.

Podsetimo, Zeljkovića terete za primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Direktor firme "Prokontrol" Slavko Bojić optužen je za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja, bivši direktor "Sineks laboratorije" Sani Crljić za pomaganje i direktor "Promedinga" Dragan Dubravac za zloupotrebe u postupku javne nabavke.