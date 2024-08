SLAVA HRAMA U KORENITI U REPUBLICI SRPSKOJ -Duhovna sestra Tronoše

Crkca Svete Paraskeve u Koreniti nadomak Ugljevika, na tradicionalna načn proslavio je krsnu slavu a pored liturgije i uobičajenog obreda upriličeno je saborovanje velikog broja vernima koji su privrženi posebno toj crkvi Boga živoga.

foto v mitrić

Načelnik opstine Ugljevik Vasilije Perić uputio je česitku sveštenstvu i vernicima tog lepog mesta poželivši im da u miru, sreći, veselju i dobrom zdravlju slave pravoslavne praznike.

- A primećeno je da Korenita kod Ugljevika ima svoju "sestru rođenu" Korenitu kod Loznice u Srbiji u kojoj je Nemanjića manastir star vise od sedam vijekova. Te dvije bogomolje vremešna i mlada na najljepši način vezuju dva sela i dva kraja sa dvije obale drine-piše u Perićevoj čestitki.

Mudro je rukovodstvo Ugljevika koje je podiglo hram baš ovoj svetiteljki koju svim srcem voli i narod Korenite, kod Loznice koji živi uz manastir Tronoša-kaže Goran Pantić iz Korenite kod Loznice koji je došao da sa braćom proslavi slavu ove svetinje.

- Ovo je samo jedan od načina kako Ugljevičani drže do matice i do jedinstvenog nešeg duhovog prostora i to nas raduje kao i činjenica da je najviše ljudi na obeležavanju 700 godina Tronoše iz Republike Srpske stiglo baš iz ugljevičkog kraja-rekao je Pantić.



Vanja Zekić, zamenica načelnika Ugljevika i načelnikova bliska saradnica, načelnica za finansije opštine Ugljevik Ruža Jović, posvećene veri i odgovornom poslu u lokalnoj samopravi došle su da lično čestitaju Korenićanima slavu seoskog hrama, koji je odavno jedan od najlepših hramova ne samo pod Meivicom.

Uživajuću na svetoj liturgiji ali i razgovoru s meštanima, Zekićeva i Jovićeva su izrazile zadovoljstvo kako se meštani ovog kraja na najljepši način okupljaju svečano i s ljubavlju mole Bogu za sav svoj rod.

- Kad najviše radimo i kad se odmaramo uek je najprijatnije kad imamo utisak da je Bog sa nama-kaže Vanja Zekić.

Načelnica ođeljenja za finansije opštine Ugljevik Ruža Jović istakla je da slaveći svetitelje i okupljajući se oko bogomolja, Srbi baštine svijetlu tradiciju te da je danas Korenita posebno lijepa jer je ispunjena ljudima ovog kraja i onih iz dijaspore koju su na odmoru u zavičaju.

- Ali znamo dobro da Bog, kako se to kaže u narodu "daje ali ne unosi u ambar" i kad radimo dosta i kad se Bogu molimo tada smo mu najbliži i to je najlepši mogući osećaj-zaključila je Jovićeva.