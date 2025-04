DODIK O PROPALOJ EVROPI: Hteli su da rasparčaju Rusiju

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se oseća proganjano od politički motivisanih bosanskih muslimana i liberalno globalističke hobotnice iz Brisela.

Milorad Dodik, Foto V. Tripić

"Protiv svakoga za koga primete da raste podrška u narodu, odmah krenu u sudski progon. To nisu radili ni ortodoksni komunisti. Oni su u neko doba prestali, a za nadati je se da će to uraditi i ovi. To samo govori da je Evropa propala", rekao je Dodik za za ruski kanal Balkanist TV navodeći primere torture nad Đorđeskuom i Marin le Pen u Evropi i svojevremeno i Trampom u SAD.

Evropa, kako navodi, nema danas ni jednog političara koji bi bio njen lider.

"Svi lokalni lideri ne mogu da upravljaju ni svojim problemima, a kamoli da se nametnu kao neki globalni vođa. EU nema sirovine, rude, naftu, a gubi i ono što je imala i što je zvala evropskim vrednostima. Evropa je sebe stavila u poziciju da ratuje sa Rusijom preko Ukrajine, ali ona nema snagu za tu vrstu priče", kazao je Dodik.

Dodik tvrdi da je Rusija s pravom ušla u vojnu operaciju jer je bio ugrožen interes i ruske države u celini, ali i Rusa koji žive u Ukrajini.

"U Ukrajini su im zabranili jezik, pismo, oteli crkvu... U Odesi su ubili značajan broj Rusa, a nisu hteli da procesuiraju zločince. Šta je trebalo Rusija da uradi? Da ih pusti da dođu u Moskvu? Naravno da je opravdano što su to učinili i da pod vođstvom jednog genijalnog lidera kao što je Putin, ta vojna operacija u Ukrajini je pokazala da bez obzira što poprilično dugo traje, nije bila motivisana zločinima nad civilima. Tamo nemate tako nešto. Pokušali su nešto da insceniraju, ali nisu uspeli. Kada Zapad to radi, kada rade svoje napade, tu su po pravilu ogromne civilne žrtve kojih ovde nema", rekao je Dodik.

Predsednik Srpske je podsetio da je Angela Merkel svojevremeno tvrdila da je Minski sporazum bio podvala Putinu da se kupi vreme.

"I onda se postavlja pitanje šta su oni hteli da podvale Putinu i šta to imaju protiv Rusije. Zašto ne prihvate Rusiju onakvu kakvu jeste. Razvalili ste Sovjetski Savez i to vam je bilo malo, šta još hoćete? Da rasparčate Rusiju i da uzmete njena prirodna bogatstva. Ipak, u Rusiji živi organizovan narod koji to neće dozvoliti", naveo je Dodik, prenosi RTRS.