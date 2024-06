BLOKADOM RAČUNA UDARAJU NA SRPSKU: SAD finansijskim sankcijama hoće da disciplinuje rukovodstvo RS

SJEDINjENE Američke Države pokušavaju finansijskim sankcijama firmama i osobama u Srpskoj da izazovu ekonomski krah najjačih privatnih firmi u Srpskoj i tako okrenu građane protiv aktuelne vlasti. Ipak, to im neće proći, jer je Srpska i finansijski stabilna i politički spremna da se bori sa neutemeljenim kaznama, poruka je iz Srpske.

Ministar finansija RS Zora Vidović poručila je da RS neće bankrotirati, već će svoje obaveze i dalje redovno izvršavati, i ocenila je da su poslednje američke sankcije protiv pravnih lica u RS pokušaj sistematskog uništavanja Republike, kompromitovanja njenog rukovodstva, kao i stvaranja problema u pravnoj i ekonomskoj sferi.

- Moram razočarati one koji to rade. Srpska funkcioniše, iako oni bezuspešno pokušavaju da je dovedu do bankrota - istakla je Vidovićeva.

Navela je da se takvim neosnovanim potezom ljudima uskraćuje osnovno pravo na rad, a sve s ciljem da Srpska i njen narod prihvate ono što im se nameće u smislu unitarne BiH.

- Tih devet sankcionisanih pravnih lica imaju oko 700 radnika, što znači da oni više ne mogu da dobiju platu i gube posao - rekla je Vidovićeva.

Kažnjeno sedam firmi AMERIČKO Ministarstvo finansija uvelo je sankcije za sedam firmi, kao i za vlasnika "Infiniti grupe" Đorđa Đurića i generalnog direktora "Kaldere" Milenka Čičića koji, kako kažu, predstavljaju glavne izvore prihoda za Milorada Dodika i njegovu porodicu, saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH. Pored te dve firme, sankcionisani su i "Prointer", "Kaldera", "Infiniti medija", "K-2 audio-servis", "Una vorld netvork" i "Sirijus 2001".

Napomenula je da su na ovom planu neosnovana pozivanja na navodnu korupciju i kriminal.

Vidovićeva je rekla da strane ambasade u BiH, povezane sa uvođenjem sankcija, vrše pritisak na banke.

- Ali, bez obzira na sve, banke bi trebalo da razmisle kako će se ponašati jer nije više reč o pojedincima, već o 700 radnika i njihovih porodica - naglasila je Vidovićeva.

Politika zastrašivanja američkim sankcijama i neosnovani napadi na kompanije iz Srpske koje uspešno posluju dokaz su da je administracija SAD pogubila konce, ocenio je savetnik predsednika RS Bojan Savić, navodeći da ta administracija sluša aktuelnog američkog amabasadora u BiH Majkla Marfija.

- Ništa novo nismo čuli osim uobičajenog američkog licemerja. Pretnje da će sankcionisati svakog pojedinca, kompaniju, pa čak i bankarski sektor su sumanute i pokazuju neprijateljstvo prema građanima RS - kaže Savić.

Predsedavajuća Kluba poslanika SNSD u PBiH Sanja Vulić izjavila je da je dokazani srbomrzac Marfi dokazao da njegova opsednutost predsednikom RS Miloradom Dodikom prelazi granice racionalnog.