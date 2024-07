BANJALUČANKA OPLEMENILA STARI ZANAT DUHOM MODERNOG VREMENA: Unikatni foto-albumi Jovane Župljanin

DIGITALIZACIJA, podstaknuta težnjom da se što brže i jednostavnije, a sa što manje troškova izradi određen proizvod, dovela je do izumirnja starih zanata. Ipak, postoje i dalje kreativni ljudi koji nastoje da očuvaju "zlatnu nit" starog doba i oplemene ih stilom modernog vremena. Jedna od njih je dvadesetpetogodišnja Banjalučanka Jovana Župljanin, rodom iz Kotor Varoša.

ustupljena fotografija

- Od detinjsta volim dizajn i umetnost, godinama sam skupljala sličice, postere, kupovala časopise od kojih sam pravila kolaže. Moja mama je završila školu za likovnog tehničara i uvek je crtala i slikala, a naravno i ja uz nju. U tinejdžerskom periodu sam se počela interesovati za ručne radove - navodi naša sagovornica.

Dodaje da najviše voli da oslikava korice akrilnim bojama i tušem, i voli zanimljive efekte koje postigne bojama.

- Probala sam sve, uvek nešto stvarala, a onda je došao fakultet i jedno predavanje gde nam je profesor pokazao osnovne alate i najjednostavniji način da napravimo svoj foto-album - skečbuk. Zainteresovala sam se da probam i druge vrste uveza skečbuka i polako je počelo sve više i više da me interesuje. To je bilo pre dve i po godine, za to vreme sam se oprobala sa različitim dizajnom korica, uvezima, vrstama papira, dimenzijama samog albuma.

Na pitanje kako izgleda sam proces izrade jednog albuma Jovana kaže:

Povratak ručnim radovima ŠTO se tiče izumiranja zanata, smatram da je to posledica prevelike težnje da se sve brže uradi, i sa što manje troškova. Zbog toga dolazi do lošijeg kvaliteta proizvoda. Ipak, postoje ljudi koji se postepeno vraćaju starim zanatima i ručnim radovima, koji žele da to ožive. Toga je sve više u svetu, ali ima i kod nas.

- Da bi se napravio jedan foto-album potrebno je da osmislim dizajn i odredim dimenzije, zatim oslikam na papiru ili platnu ono što želim za korice, taj rad onda zalepim. U međuvremenu sečem, savijam i bušim papir i korice u skladu sa uvezom koji ću raditi. Postoje različiti uvezi, najčešće radim koptik uvez koji je pogodan jer se ravno otvara i imamo pristup celoj strani, a meni je, inače, omiljena jedna varijacija long stič uveza.

Za čitav proces izrade potrebno je, u proseku, oko četiri sata.

Kako kaže, želja joj je da u budućnosti bude preduzetnica i da edukuje mlade ljude o ovom zanatu, njegovim mogućnostima i čarima.

- Ljudi danas ne cene dovoljno ručne radove, međutim to mlade ne treba da spreči da stvaraju. Nema ništa lepše nego stvoriti nešto svojim rukama, svako se može u nečemu pronaći, a to je lek za dušu - zaključuje Jovana.