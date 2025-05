REKA VERNIKA DO OSTROŠKE SVETINJE: Hiljade hodočasnika sa svih strana sveta slile se u manastir koji čuva mošti čudotvorca (FOTO)

- On je stub ognjeni oko koga se okuplja narod u najtežim vremenima. Učinio je mnogo čudesa za života, a još više posle njegove blažene končine. Njegov ćivot svešteni ima silu Groba Gospodnjeg - kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije posle Svete arhijerejske službe. - Sveti Vasilije nije samo srpski, nego vaseljenski svetitelj. I gde god se neko moli, Sveti Vasilije svuda stiže da uteši, pomiluje, ohrabri, isceli ljude.

Iz Grčke je na poziv Mitropolije stigao mitropolit kalavrijsko-egalijski Atinske arhiepiskopije Jeronim koji nije mogao prikriti oduševljenje velikim brojem sabranog naroda, narčito omladine.

U reci hodočasnika koji su stigli pod Ostrog bio je i Nemanja Sirar, mladić iz sela Čestereg kod Žitišta, u Srbiji. Peške je prevalio put dug oko 600 kilometara. Krenuo je na hodočašće na Vaskrs, 20. aprila, da bi prikupio sredstva za lečenje sedmogodišnje Tare Stojančev iz Zrenjanina, koja ima obostrano teško oštećenje sluha.

- Krenuo sam na Vaskrs i bilo je zanimljivo i izazovno. Zahvalan sam prijateljima iz Crne Gore, koji su mi noću pomagali da prođem bezbedno kroz lovišta medveda i vukova. Nije bilo svejedno kada čujete kako se zver približava lomeći grane. Ali, Bogu hvala, sve se dobro završilo - kazao je za "Novsti" Sirar, koji rekreativno trči polumaratone, maratone i ultramaratone i poznat je kao veliki humanista. Pre tri godine je pretrčao 230 kilometara do manastira Tumane, da bi sakupio sredstva za lečenje dečaka Ognjena Žužića, a namerava da peške ode u Hilandar.

U krsnom hodu iz Berana su u Ostrog stigla sedmorica mladića. Jedan od njih Boško Bubanja dočekuje nas ozarenog lica sa krstom u rukama.

- Prevalili smo 150 kilometara nošeni ljubavlju Svetog Vasilija. Nismo jedini iz Berana koji su peške krenuli ka ovoj svetinji. Moje društvo i ja smo prvi put došli peške, ima žuljeva, a i noge su bolele. Sve se zaboravi kada se zna gde se ide. Sa krstom do ostroške svetinje - dodaje Bubanja.

Hiljade hodočasnika, tradicionalno, stiglo je iz Hercegovine. Sa njima su bili i vernici iz Srbije i Republike Srpske. Udruženje građana "Sveti Vasilije Ostroški" iz Sokoca organizovalo je 16. hodočašće, a na put dug 230 kilometara krenula su 33 vernika. Hodočasnicima sa Romanije koji su, kao i prethodnih godina, krenuli na Đurđevdan, pridružili su se i poklonici iz nekoliko susednih mesta, a u Ostrog su stigli za šest dana.

Među hodočasnicima koji su prilazili svetitelju našla se i porodica Kaldaraši iz Beča.

- Ovo je neverovatno, svi smo presrećni. Prvi put smo ovde, nadam se ne i poslednji - kaže Pavle. - Obećavam da će sledeći put moj "tim" biti brojniji.

VEĆU ZAŠTITU NIKŠIĆ NEMA

PREDSEDNIK Opštine Nikšić Marko Kovačević prisustvovao je u gradu pod Trebjesom, u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog, Svetoj liturgiji i rezanju slavskog kolača sa sveštenstvom.

- Veću slavu Nikšić nema od one koju joj donosi Sveti Vasilije, niti veću zaštitu od one koju nam on daruje - poručio je Kovačević.