SARA POBEĐUJE ČIM PRSTIMA DOTAKNE DIRKE: Mlada umetnica iz Subotice nesvakidašnji virtuoz na klaviru

ODRŽATI koncert u beogradskom Kolarcu, najstarijoj i najprestižnijoj koncertnoj dvorani u našoj zemlji, san je većine pijanista i drugih muzičkih umetnika. Taj san je odmalena sanjala i Sara Jović, učenica Muzičke škole u Subotici, a dosanjala ga je nedavno i to sa samo 17 godina.

Foto: Privatna arhiva

Mlada pijanistkinja je jedina učenica koja je do sada održala samostalni koncert na sceni Velike sale Kolarčeve zadužbine, a publici se predstavila sa, ni manje ni više, Šopenovim "Etidama" iz opusa 10 i opusa 25. Poznavaoci klasične muzike vrlo dobro znaju da se na taj izbor kompozitora i dela za nastup teško odlučuju čak i mnogo stariji i iskusniji umetnici.

- Šopen je bio moj izbor zbog sinteze tehnike i muzičke složenosti. On kao ličnost se mnogo razvio od prvog do drugog opusa i njegove "Etide" imaju veliki značaj u mom napretku - objašnjava nam Sara. - Nastup u Kolarčevoj zadužbini je zaista veoma poseban trenutak za mene. Na sceni sam se osećala življe nego ikad, a posle nastupa osećala sam ogromno zadovoljstvo, jer sam imala priliku da podelim muziku sa ljudima koji to zaista cene.

Foto: Privatna arhiva Sara Jović

Sara je za klavir prvi put sela sa osam godina i tada se rodila "veza" za ceo život.

- Moja ljubav prema muzici se rodila od malih nogu. Odrasla sam u porodici koja je oduvek cenila dobru, klasičnu muziku i sećam se da su me moji roditelji često vodili na koncerte i puštali muziku preko radija. Tada nisam shvatala i uočavala toliku važnost tih njihovih postupaka, ali sam im danas veoma zahvalna na tim iskustvima, jer su oni oblikovali moj muzički ukus - dodaje mladi virtuoz. - Od početka sam mnogo vremena i truda uložila u vežbanje, što je napravilo veliku razliku. S vremenom sam počela da se takmičim i da se predstavljam publici što je dodatno poboljšalo moje veštine izvođenja, u kojima se video moj napredak i to ne samo onaj tehnički već i emocionalni.

Foto: Privatna arhiva ČAST Nastup na Velikoj sceni Kolarčeve zadužbine

Iako se odmah videlo da je čudo od deteta, Sara je marljivo i disciplinovano radila i tako savladavala svaki stepenik. Tako je, pod budnim okom profesora Tare Glončak Karapandžić, do sada osvojila više od 50 priznanja na svim značajnim takmičenjima u našoj zemlji, a uspesi nisu izostali ni na međunarodnoj sceni i smotrama kao što su "Ohridski biseri" u Severnoj Makedoniji, Virtuosi pre musica di pianoforte u Češkoj, Bela Bartok Klavirvetbeverb u Austriji, u Italiji Citta di Barletta i Elsa Pozzoli i mnoga druga. Čini se da pobeđuje i osvaja priznanja čim prstima dotakne dirke.

SVEŽ POGLED, ŽIVOST, SRDAČNOST NAJAVLjUJUĆI Sarin koncert, iz Kolarčeve zadužbine su je predstavili kao jednog od naših najperspektivnijih pijanista nove generacije i dodali: - Sara rado istražuje mogućnosti klavira u oblasti različitih kamernih sastava, sa kojima takođe ostvaruje zapažene rezultate. Posebno se ističe njen rad u okviru klavirskog dua, brojeći do sada šest titula laureata u zemlji i inostranstvu. Repertoar ove mlade umetnice je širokog spektra, redovno izvodi i manje zastupljena dela klavirske literature, te je tako kao solista Subotičkog simfonijskog orkestra premijerno u svom gradu izvela rani Mendelsonov Koncert u a-molu. Saru karakteriše svež pogled i širina pristupa delima koja izvodi, živost interpretacije, i srdačna, neusiljena komunikacija sa publikom.

- Iskreno, kao i mnogi drugi muzičari i ja imam tremu, ali ona je uglavnom pozitivna. Istovremeno, ona je i ta koja pokreće adrenalin prilikom sviranja, a on pokreće nas. Kada god, međutim, sednem za klavir i imam neku nedoumicu uvek mi kroz glavu prođe misao da ne bih bila ovde da ja to ne mogu. I onda sve krene - otkriva nam naša mlada sagovornica neke svoje tajne. - U svakom žanru uživam. Uživam u istraživanju razlika i sličnosti i značaja poruke koju kompozitor želi da prenese. Volim kada imam raznolik program jer mi to pruža mogućnost da se u svemu isprobam. Imam nekoliko uzora, ali definitivno je na mene najviše uticala Juja Vang. Imala sam dve neverovatne prilike da je slušam uživo i njen pristup, kao i njena samokontrola i muzikalnost me istinski inspirišu.

Foto: Privatna arhiva

Jedan veliki san - da nastupi na Kolarcu je ostvarila, a drugi je sada pred njom: da studira u Belgiji.

- Mislim da će mi tamošnja muzička scena omogućiti da se povežem sa različitim umetnicima, da će mi proširiti vidike i povećati mogućnosti za napredovanje. To je još jedan korak na mom putu: sebe vidim kao muzičara, nekoga ko svira, ko će u potpunosti da se preda i posveti muzici. Želim da budem umetnik, koji svoje stavove i mišljenja izražava kroz muziku, i živi, ne da bi bio na sceni, već živi na sceni - poručuje mlada Subotičanka.