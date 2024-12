MOG BOGDANA VIŠE NEMA, ALI ŽELIM DA DRUGOJ DECI BUDE LEPO: Plemenitost Kragujevčanina Slavoljuba Milanovića

KRAGUJEVČANIN Slavoljub Milanović, otac prerano preminulog Bogdana Milanovića, doktora nauka i nadarenog programera koji je matematičkim rešenjima i programskim inovacijama svojevremeno zadivio IT stručnjake u svetu, odlučio je da sav svoj i novac koji je njegov sin zaradio u SAD, gde se školovao, živeo i radio, uloži u humanitarne svrhe.

Foto : S.M. - privatna arhiva

Jedna od tih akcija je izgradnja novog Dečjeg odmarališta na Bešnjaji, izletištu na obodu Crnog vrha, 18 kilometara od Kragujevca. Poslednjih decenija prošlog veka to je bilo posećeno izletište i odmaralište za đake gde su provodili raspuste u netaknutoj prirodi. Staro "Kragujevačko odmaralište" sa dva bungalova zatvoreno je 1992. jer je bilo ruinirano, zapušteno i jedno vreme čak korišćeno kao ostava za stoku. Grad Kragujevac je dugo tražio način da ga ponovo podigne i našao ga u dogovoru sa Slavoljubom. On je odlučio da finansira izgradnju, uz uslov da se zove Dečje odmaralište "Bogdan Milanović". Taj naum je sproveo u delo.

Stari paviljoni su srušeni i u oktobru 2023. počela je gradnja nove zgrade od 2.200 kvadrata u koju je Milanović uložio svoj i novac pokojnog sina. Na dan Bogdanovog rođendana, 16. maja ove godine, predao je ključeve objekta Gradu, nakon što su grubi radovi završeni i zgrada ukrovljena. Za unutrašnje radove, zanatske poslove, opremanje zgrade i uređenje prilaznog puta i okoline, po ugovoru je zadužen Grad Kragujevac, ali radovi nisu nastavljeni i odmaralište još nije završeno.

Foto: Privatna arhiva RADOVI Odmaralište je ukrovljeno

- Kompletnu ušteđevinu i ono što je moj Bogdan za života zaradio, pola miliona evra, dao sam. Još toliko je potrebno da se odmaralište na potpuno završi i prima decu na boravak u prirodi i ekskurzije. Po ugovoru sa Gradom, rok za završetak je decembar 2024, a dogovor je bio da radovi traju bez pauze dok sve ne bude gotovo i da sve bude spremno za raspust u januaru 2025. Dok sam plaćao, radovi nisu prekidani, ali kada je Grad trebalo da nastavi, stalo se. Kad sam pitao zašto, odgovorili su da ove godine nemaju dovoljno novca u budžetu. Trebalo bi da završe tu zgradu, jer to je za decu i grad. To je moj poklon deci Kragujevca, jer više nemam za koga ni za šta da štedim. Mog Bogdana nema, ali želim da bude lepo drugoj deci - priča Slavoljub za "Večernje novosti".

Dečje odmaralište "Bogdan Milanović" na Bešnjaji će, sudeći po tome što su u nedavno usvojenom u budžetu Grada Kragujevca za 2025. predviđena sredstva za nastavak radova i odmah raspisan javni tender za izvođače, biti završeno naredne godine.

Foto: Privatna arhiva Bogdan Milanović

Ovo nije jedino plemenito delo Slavoljuba Milanovića. U spomen na sina opremio je informatičke kabinete u školama koje je Bogdan pohađao, podigao autobuska stajališta u naselju Šumarice gde je odrastao, pomagao, često anonimno, mnogim siromašnim porodicama sa decom, donirao behaton stazu na varoškom groblju, obezbedio krečenje osnovne škole, ogradu i kapije na dečjem obdaništu, osam automobila, 20.000 školskih svesaka, citostatike u vrednosti 30.000 dolara..., a ove godine na Fejsbuk stranici "Bogdan Milanović spomen stranica", daruje i pratioce novogodišnjim poklonima.

- Teško mi je da pričam o Bogdanu, ali želim jer jedino mi je u životu preostala borba da sačuvam njegovo ime. Radim sve ovo da se njegovo ime ne zaboravi. Bili smo veoma bliski, nikada se nismo popreko pogledali. Imao sam privilegiju da budem ne samo otac već i najbolji prijatelj sinu i to mi je najveći životni uspeh. Bio je izuzetno nadaren, sjajan student, najbolji u klasi na jednom od najprestižnijih univerziteta na svetu, ali to me nikada nije impresioniralo toliko koliko kada mi je rektor rekao da je dobar čovek, jer to se nosi iz porodice. Škola, to je bio njegov uspeh, a čovek, to je bio naš uspeh - priča sa ponosom i tugom Slavoljub.

OSTAVIO TRAG U IT SEKTORU BOGDAN je bio dugo priželjkivano i čekano dete, jedinac Jadranke i Slavoljuba Milanovića. Kao izuzetan đak Prve kragujevačke gimnazije, četvrti razred završio je u SAD, potom i studije informatike. Doktorirao je na Minesota univerzitetu u Mineapolisu i Sent Polu u oblasti softverskog inženjeringa. Radio je na inovativnim kompjuterskim programima i aplikacijama, osnovao uspešnu onlajn školu programiranja za mlade. Njegove inovacije u programiranju stekle su globalno priznanje IT zajednice, a onda je saznao da ima tumor na mozgu. Bolest, nažalost, nije uspeo da pobedi i posle tri operacije i niza tarapija, preminuo je u 29. godini.

Njegova neostvarena želja je da u Kragujevcu sagradi zgradu za IT školu ili informatički centar u kome bi deca od najmlađeg uzrasta učila informatiku i pratila nove trendove u toj oblasti, koji se vrtoglavo menjaju i školski sistem često ne može da ih isprati. U lokalnoj samoupravi još nije naišao na razumevanje za ovaj poduhvat jer ga je, kako su mu rekli, logistički teško podržati i održavati, ali veruje da postoje i drugi načini da Kragujevac, koji je nedavno proglašen IT prestonicom Srbije, iskoristi njegovu dobru volju i pomogne mu da ispuni i ovaj san uz jedini uslov da i taj IT centar nosi Bogdanovo ime.