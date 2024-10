KUVANJE ZAČINJAVAM ZNANJEM I LJUBAVLJU: Poznati kuvar Tomislav Gretić o gastronomiji, kuvanju za Tinu Tarner, svetskim lancima hotela...

UGLEDNI i poznati kuvar, šef Tomislav Gretić, gostovao je na gastronomskoj večeri u Banjaluci, gde su građani imali prilike da isprobaju jela iz njegove kuhinje.

Foto Privatna arhiva

Za "Novosti" je ispričao kako je kuvao za Tinu Tarner, šta voli da radi u slobodno vreme i šta savetuje mladim kuvarima. Gretić se proslavio sudelovanjem u kulinarskom serijalu "Masteršef", a kasnije i kao član žirija u drugoj sezoni kulinarskog TV šoua "Tri, dva, jedan kuvaj!". Kuvanjem je, kako kaže, počeo da se bavi na "prevaru".

- To je bilo toliko davno da se i ne sećam previše, malo sam na prevaru upisao

Ugostiteljsko-hotelijersku školu smer kulinarstvo, jer sam osećao da će mi to ići i krenuo sam polako. To su bila nesrećna vremena posle rata. Krenuo sam od hotela i restorana na moru i onda sam došao u "Šeraton". Tamo mi je šef kuhinje, Nemac, otvorio oči da postoji nešto više. Onda sam se 1994. spakovao i otišao iz Hrvatske. Vratio sam se nakon četrnaest godina, a do tada sam bio svuda - priča nam Tomislav.

Gretić dodaje da je 11 godina radio za "Šeraton" i da je svaki hotel iz tog lanca sličan kao "jaje jajetu":

- Nema tu previše sopstvenih kreacija, a u to vreme se toliko puno radilo da je čoveku malo bitno bilo u kom je gradu. Mahom u četiri zida bez prozora, slobodnog vremena malo.

Dok si mlad to može da se izdrži, a danas bi to bilo mnogo teže.

Objašnjava da je u tome svemu ipak uspevao i da bar pomalo upozna zemlje u kojima je radio:

- Svaki slobodan trenutak koristio sam da nešto obiđem i vidim, doživim. Obavezno sam jeo neku lokalnu hranu, premda se nisam mnogo družio sa lokalnim ljudima - kaže Gretić o iskustvima sa putešestvija iz Afrike, Dalekog istoka, Evrope...

Tomislav je kuvao za mnoge poznate ličnosti, od muzičara do predsednika. Njegova ukusna jela imali su priliku da probaju Lučano Pavaroti, Tina Tarner, "Rolingstonsi", Sting...

- Tina Tarner je bila vrlo jednostavna. U Cirihu je imala kuću trista metara od hotela i dolazila bi jednom nedeljno. Nikad nije nešto izvoljevala, bila je vrlo skromna i pristojna, normalna osoba - kaže nam Tomislav.

Slikanje volim, ali nemam vremena VOLIM da slikam, vajam, premda imam malo vremena za to. Volim da istražujem nove kulture, nove ljude, novu hranu - objašnjava Tomislav. - Sviđaju mi se ljudi u Banjaluci, svi su sa osmehom, ima zabave, a posao ne pati - kazao nam je Gretić.

Za naš list objašnjava i kako mu je bilo da bude sudija:

- Nije mi to padalo nimalo teško, posao šefa kuhinje je baš to, da prepozna potencijal nekoga i tu osobu dalje "gradi" da bi dobili dobrog kuvara.

Gretić dodaje da za njega neko kaže da je previše strog prema saradnicima, neko da nije dovoljno strog, ali da je u životu uvek presudan balans.

- Niste svaki dan sa svima isti. Neko je danas bolji, neko lošiji. Nekom ćete oprostiti jer znate da će mu to značiti, nekog ćete malo ukoriti kako biste iz njega izvukli malo više, dosta je tu psihologije - objašnjava nam Gretić.

Poručuje mladim kuvarima da uče od svakog koga sretnu, jer nikada se ne zna šta od koga može da se nauči:

- Mene je moja karijera odvela u neku drugu vrstu kuvanja i nisam imao mnogo prilika da pravim tradicionalna domaća jela. Ali, ljubav prema kuvanju uvek potiče od baka i roditelja, mi "pokupimo" ukuse i mirise tokom detinjstva iz bakinih i maminih kuhinja, od njih učimo prve stvari o "magiji" jela.