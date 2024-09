"MI PRUŽIMO ZRNO, SVETINJA UZVRATI NEBESKIM DAROVIMA": Društvo prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena obeležava 20 godina rada

Ovih nekoliko redaka moto je Društva prijatelja manastrira Sveti Arhangeli kod Prizrena, koje će večeras u Velikoj sali Doma Vojske Srbije, u 19.00, obeležiti dve decenije podvižničkog puta pomoći znamenitoj svetinji.

U agendu postojanja ove, po svemu dobrotom darovane misije, upisan je čitav jedan "zbornik" koji potpisuju ljudi zaljubljeni u Prizren i njegove svetinje. U istoriju ovdašnjeg, srpskog naroda, progonjenog i silom prognanog sa vekovnih ognjišta, poharanih zavetnih svetinja i kućišta.

Kako je počelo i sve ove godine istrajalo Društvo prijatelja carske Dušanove lavre?

- Okupilo nas se, možda, desetak u početku da pomognemo monaštvu Svetih Arhangela da ostane i opstane u manastiru, posle pogroma našeg naroda u proleće 2004. godine - podseća Bojan Babić, predsednik Društva. - Vi pamtite... ko ne pamti te slike užasa, ne samo spaljenog i poharanog manastira i bespomoćnih monaha, odlučnih da tu skončaju, nego i gotovo svih srpskih svetinja i imovine. Te slike su nas pokrenule.

SVE JE TO POD DUŠANOVOM RUKOM

NEPRAVEDNO bi bilo da u danu kada obeležavamo dve decenije od osnivanja našeg Društva ne spomenemo i nemerljivu podršku igumana Mihaila - zahvalan je Bojan Babić. - Mala monaška zajednica i on su stubovi svega lepog što narod ovde živi. Kad mu to kažemo, on odgovara: "Sve je to pod carskom rukom, Dušnovom".