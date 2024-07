ZAJEDNO SMO SE NADALI ŽIVOTU: Svedočenje Željka Mijailovića, koji je hteo da da deo jetre preminulom mladiću iz Mostara

POSLE saznanja da zakonskih prepreka u Federaciji BiH više nema, bio sam potpuno spreman da dam deo svoje jetre i da tako pokušam da spasem život Adnanu. Kada sam čuo da je preminuo, ta vest je za mene bila kao grom iz vedra neba, kao da mi je otišao neko najrođeniji, a zajedno smo se nadali životu. Mnogo mi je žao. Volim ljude i nikad ih nisam delio na vere, nacije i boju kože.

Foto: Printskrin

Ovo je juče za "Novosti" rekao Željko Mijailović, iz Lešnice, varošice kraj druma Šabac - Loznica, nakon što je saznao da je mladi Adnan Šemić (22) iz Mostara, zbog kojeg je promenjen Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu lečenja Federacije BiH, izgubio bitku za život. Novi zakon je omogućio Željku da Adnanu bude donor, jer su donedavno donori organa mogli da budu isključivo srodnici i bračni partneri.

- Vest o smrti tog divnog mladića me je teško pogodila jer sam se bio uveliko uživeo i saživeo sa mladićem i njegovom porodicom i sada iskreno saučestvujem u njihovom bolu. A, verovao sam da ćemo uspeti i bila me je obradovala i činjenica da je to donorstvo i zakonom konačno bilo regulisano na levoj obali Drine, što nije bilo ni lako ni jednostavno. Nažalost, smrt je bila brža, pobedila je našu želju i nameru - rekao nam je Mijailović, inače bivši profesionalni vojnik.

Životna bitka mladog Adnana Šemića dirnula je građane Federacije Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Ujedinila je i političare tog entiteta koji su tokom prošle sedmice u oba doma Federalnog parlamenta, po hitnom postupku, jednoglasno usvojili dopune Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu lečenja.

Time su uklonjene sve birokratske i zakonske prepreka da Adnanov donor jetre koja mu je bila hitno potrebna bude državljanin Srbije Željko Mijailović, ali dvadesetdvogodišnji mladić, nažalost, nije izdržao.

Adnan je bolovao od Vilsonove bolesti, veoma retkog naslednog oboljenja koje karakteriše nakupljanje bakra u tkivima, najčešće jetri i mozgu, što u slučaju jetre može izazvati njeno otkazivanje ili karcinom. Mladić je duže od mesec dana bio hospitalizovan u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici (Sveučilišna klinička bolnica) na Bijelom Brijegu u Mostaru. Lekari su učinili sve da mu spasu život, ali njegovo zdravstveno stanje se poslednjih dana pogoršalo.

Dvaput odbijeni DA bi pomogli Adnanu, cela njegova porodica je radila testove, ali se pokazalo da niko od njih nije kompatibilan za transplantaciju jetre. Zato su uputili apel koji je video Željko Mijailović. On je za medije ranije ispričao da je tri-četiri puta dolazio u Mostar na pretrage i "sve se podudarilo kao da mi je sin". Ispričao je i da se Adnan baš bio obradovao, ali da nisu imali sreće. Najpre su za operaciju odbijeni u BiH jer nisu srodnici, a kada su otišli u Tursku i tamo su odbijeni iz istog razloga.