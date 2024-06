ČAST NAM JE ŠTO SMO U STROJU ODABRANIH: Reporteri "Novosti" sa pripadnicima čuvene 72. brigade (VIDEO)

ZAVRŠNI ispit kandidata za pripadnika 72. brigade za specijalne operacije podrazumeva trodnevni marš od 72 kilometra pod punom opremom, uz razne taktičke zadatke koji se usput izvode, a njegov kraj je samo - početak konačnog testa!

Foto: I. Marinković

- Taj nastup, marš, služi samo da dođemo do mesta izvršenja zadatka, na kraju tog puta pripadnik 72. brigade mora da izvrši svaki zadatak koji se ispred njega postavi. Mora da bude ispravan u taktičkom radu, mora da pogodi cilj, da neutrališe metu. Zato pripadnik 72. brigade mora da bude izuzetno psihički izdržljiv, da bi i posle svog tog fizičkog napora bio spreman da izvrši najteže zadatke - pričao nam je potpukovnik Milan Sužuković iz 72. brigade za specijalna dejstva dok smo po paklenoj vrućini prolazili pored vertikalnog zida od cigle visokog oko pet metara po kome su se verali njegovi vojnici.

Zatim smo prošli pored poligona na kome su specijalci uvežbavali bacanje noža kao deo obuke borbe hladnim oružjem, potom pored seoskog dvorišta u kome je tim komandosa uvežbavao taktičke radnje i postupke i na kraju pokraj zgrade u kojoj se trenira borba u urbanim uslovima. Nedaleko odatle helikopter je čekao grupu specijalaca koji će njime obaviti desant, a ne mnogo daleko od njih bili su operateri raznovrsnih dronova, od taktičkih do strategijskih. U sportskom centru su neki od pripadnika bataljona "Sokolovi", "Grifoni" i "Orlovi" koji čine brigadu uvežbavali blisku borbu primenom najrazličitijih veština, od realnog aikida, do krav mage.

To je samo deo onoga što čini radni dan u kasarni "Rastko Nemanjić" u Pančevu, sedištu 72. brigade za specijalna dejstva, gde od 1. juna stiže mnoštvo prijava kandidata za nove pripadnike ove elitne jedinice Vojske Srbije (VS).

- Momci i devojke koji su visoko motivisani i čvrsto rešeni da postanu deo najelitnijeg stroja mogu se prijaviti do 31. jula tekuće godine na konkurs koji je otvoren i predati konkursnu dokumentaciju u kasarni "Rastko Nemanjić" ili je poslati poštom. Uslovi koje kandidati treba da zadovolje je da su punoletni građani Srbije, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da nisu osuđivani za teža krivična dela i da su bezbednosno podobni za prijem u jedinicu. Naglašavamo i da kandidati treba da budu plivači. Svi ostali uslovi konkursa mogu se videti na sajtu Ministarstva odbrane i VS - kaže potpukovnik Sužuković.

On objašnjava da posle pregleda konkursne dokumentacije sledi selekcija: kandidati se pozivaju na psihološka testiranja, posle kojih se upućuju na lekarske preglede, pa na fizičke provere. One koji savladaju sve te ulazne kriterijume idu na bezbednosnu proveru za prijem u jedinicu.

- Za sve mlade koji su visoko motivisani, čvrsto rešeni da napreduju i da se usavršavaju, koji su spremni da, kada drugi ne mogu i ne smeju - oni budu ti koji uvek smeju, 72. brigada je prava adresa. Kandidati koji zadovolje kriterijume selektivne obuke potpisuju ugovor na šest meseci i tokom kojih realizuju osnovnu specijalističku obuku, koju čine taktičke i vatrene obuke, topografija, alpinistika, kurs realnog aikida i ostalo. I sve to moraju uspešno da savladaju. Na kraju tog perioda obavlja se evaluacija individualne osposobljenosti kandidata, njihovo ocenjivanje i procenjivanje i na osnovu toga projektuje se njihov dalji kadrovski razvoj u okviru jedinice - objašnjava potpukovnik Sužuković.

Odlikovana Ordenom ratne zastave DANAŠNjA 72. brigada za specijalne operacije VS, naslednica je 72. specijalne brigade formirane 1992. u Vojsci Jugoslavije. Njeno borbeno iskustvo i zasluge u obrani zemlje, naročito tokom NATO agresije 1999. su izuzetne. - Za sve vreme postojanja bila je uvek tamo gde treba i kada treba, kada niko drugi nije mogao. Za zasluge u odbrani otadžbine odlikovana je Ordenom ratne zastave. Posebna je i što ima tri bataljona "Sokolove", "Grifone" i "Orlove", koji su na najvišem nivou operativnih sposobnosti i u svakom trenutku su spremni da zajednički ili samostalno odbrane bezbednost i suverenitet Srbije - kaže potpukovnik Milan Sužuković.

Prvi ugovor u kome se realizuje osnovna obuka za početne dužnosti u jedinici potpisuje se na šest meseci. Kandidati koji u tom periodu pokažu da imaju izuzetne potencijale i kapacitete za dalji napredak u jedinici potpisuju ugovor na dve i po godine. Svaki sledeći ugovor, sve do onog o zaposlenju na neodređeno vreme, oni potpisuju na šest meseci do tri godine, shodno radu i zaslugama, kažu u 72. brigadi. Kandidati tokom selektivne obuke svake sedmice imaju kondiciono-taktički marš, na koji nose "samo" ličnu borbenu opremu, bez dodatnog opterećenja. To "samo" su borbeni prsluk, šlem, puška, jedan borbeni komplet municije, čuturica vode, što je oko 20 kilograma tereta. Za već prekaljene pripadnike 72. brigade to jeste samo osnovna oprema koju nose bez napora.

- Kandidati koji dolaze iz civilstva se postupno uvode u priču, kreće se od prvih marševa sa oko 15 kilometara, čija se dužina i vreme trajanja sistematski povećavaju, do završnog marša u dužini od 72 kilometra u trajanju od tri dana. Jedinica ima tim psihologa za posebne vrste psiholoških treninga, ali kroz sam sadržaj obučavanja svakoga dana vi napredujete stepenik po stepenik, savladavate neku novu prepreku, neki novi zadatak i to vas hrani, hrani vaš ego i dušu i svakoga dana ste sve spremniji. Tako se izgrađuju ličnost, hrabrost, izdržljivost i sigurnost u ono što radite. Poziv vojnika podrazumeva da svakodnevno morate da napredujete i da se usavršavate, da se prilagođavate novim trendovima na bojištu, savremenim tehnologijama, naoružanju, da biste mogli da odgovorite na sve izazove koji se pred vas stavljaju. Zato 72. brigada prati sve svetske trendove, implementira ih i koristi - kaže naš sagovornik.

Nema mesta za malodušnost U OVU brigadu mogu sa prijaviti kandidati stari od 19 do 30 godina, ali godište nije presudno u tome ko će biti primljen. - Najvažnije je da je kandidat čvrsto rešen i visoko motivisan da uspe. Kroz selekcije smo uočili da ima mnogo ljudi koji razmišljaju: "Eto, došao sam samo da probam". Oni vrlo brzo sami odustaju jer nisu čvrsto rešeni da savladaju sve nedaće i zadatke koji se stavljaju ispred kandidata. Nema mesta malodušnosti - kaže naš sagovornik.

Po prirodi stvari, ovakve jedinice ne otkrivaju mnogo podataka o svom funkcionisanju, ali potpukovnik Sužuković potvrđuje da je ona u praksi pokazala da se za vrlo kratko vreme, za samo nekoliko sati, može naći u punom borbenom sastavu i sa svom potrebnom opremom bilo gde u Srbiji, a brzini delovanja je izuzetno doprinela nabavka novih borbenih helikoptera.

- Velika su čast i zadovoljstvo biti pripadnik 72. brigade, ali to sa sobom nosi izuzetnu odgovornost i težinu. Pravo je zadovoljstvo ustati svakoga dana, obući ovu uniformu sa amblemom na rukavu, staviti beretku i stati u stroj odabranih, stajati rame uz rame sa najboljima od najboljih, što se pokazalo i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima specijalnih snaga. Velika je, takođe, čast i odgovornost stajati rame uz rame sa takvim ljudima, jer moraš svakoga dana da zaradiš mesto u tom stroju, da budeš sve bolji i bolji i naravno da budeš spreman da svakoga trenutka budeš angažovan - kaže potpukovnik Sužuković.